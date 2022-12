Hay pasiones o hobbies que se pueden convertir en un negocio rentable y que muchas veces no se toman en cuenta. Esta es la historia de Amanda Ware, una mujer que renunció a su trabajo como maestra de escuela para convertir su amor por decorar árboles de Navidad en una carrera de tiempo completo que le genera grandes ganancias en los últimos meses del año y es que cobra hasta $1,000 por cada diseño. Aquí los detalles de su caso que llega desde Estados Unidos.

A sus 43 años es madre de dos hijos y vive en Bentonville, Arkansas. Para ella, los meses de octubre, noviembre y diciembre son los mejores y aunque termina agotada recorriendo diversos estados del país, sabe que los resultados valen la pena.

Hace cinco años decidió cambiar por completo de rumbo y renunció a su trabajo tradicional para decorar árboles de Navidad antes del 25 de diciembre. Actualmente arregla un mínimo de 100 unidades con adornos, cintas, bolas, guirnaldas, entre otros y cobra un promedio de US$ 1.000 por cada uno.

“La tarifa de servicio para decorar un árbol puede oscilar entre US$ 300 y US$ 1.500 por árbol, según el tamaño y quién lo esté decorando. Si me contrata, pagará una prima. Previamente decoré un árbol que tenía 10.000 dólares en adornos, y el árbol solo costó $200″, explicó en una entrevista a Newsweek.

Su pasión por decorar árboles de Navidad

“La magia realmente comienza cada vez que las personas colocan su decoración navideña (...) Estoy en el negocio de hacer feliz a la gente”, agregó la mujer que junto con su equipo empieza la tarea de visitar hogares y decorar desde octubre, pero noviembre es el mes más ocupado por el Día de Acción de Gracias (Thanksgiving). Según contó, pasa un total de dos a cinto horas por árbol, dependiendo del tamaño.

Ella considera que todo árbol bien decorado debe tener una cinta y defiende la “idea poco ortodoxa” de que cualquier color es bienvenido en la Navidad.

Amanda Ware aconseja siempre ponerle cintas al árbol de Navidad. (Foto: @helloholidaystiktok / TikTok).

Trucos para decorar el árbol de Navidad

Amanda Ware también tiene una cuenta en TikTok (@helloholidaystiktok) donde comparte diversos consejos con sus más de 35 mil seguidores. Para este 2022 recomendó esponjar el árbol pues “dejar agujeros es un error común”, así moviendo las ramas se puede lograr que se vea más grueso y también incorporar ramitas de purpurina artificial y bayas para rellenar los huecos. Además, hay que ponerle “al menos 100 luces” pues “dan un brillo y hacen que la velada sea más romántica. También realzan las decoraciones. Mi tipo de luz favorita es la blanca cálida”.

Sobre la cinta, una de las razones por las que “me metí a este negocio”, la decoradora indica que “usualmente la coloco verticalmente alrededor del árbol y hago lazos con ella”.

Para las bolas aconseja ponerlas “en el árbol en triángulos, uno frente a ti, uno en la parte inferior derecha y el otro en la parte inferior izquierda. O podrías crear una forma de diamante usando cuatro”.

Además, como parte de su negocio altamente rentable en Navidad, Amanda Ware tiene una tienda @Shophelloholidays. “Mi compañía vende todo lo que pones en un árbol. Tenemos cintas, ramitas y adornos de diseñador que le dan un aspecto acabado y elevado a un árbol de Navidad (...) esperamos expandirnos a las festividades diarias como cumpleaños, despedidas de soltera, cenas y más”.