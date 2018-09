"Amenazas de muerte y acoso".



Esto es lo que recibió Christine Blasey Ford, la mujer que acusa de intento de violación a Brett Kavanaugh, el juez nominado por Donald Trump a la Corte Suprema de Estados Unidos, según denunció su abogada.



Y como consecuencia de esas amenazas, Ford sintió que su familia corre peligro y no testificará ante el Senado estadounidense la próxima semana.



La abogada de Ford, Lisa Banks, le dijo al canal de noticias estadounidense CNN que antes de que su clienta vaya al Congreso quiere una investigación del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) sobre el juez Kavanaugh.



El nominado, que niega las acusaciones y las califica de "completamente falsas", se reunió con funcionarios en la Casa Blanca por segundo día consecutivo.



Ford, que trabaja como profesora de psicología en California (EE.UU.), acusó a Kavanaugh de tratar de quitarle la ropa en 1982 mientras estaba ebrio, cuando ambos eran adolescentes.



La mujer dice que él la inmovilizó en una cama y le tapó la boca con la mano cuando ella intentó gritar.



Los hechos sucedieron supuestamente en Washington DC.

¿Por qué la profesora Ford no testificará?



La senadora demócrata por California y miembro del Comité Judicial del Senado estadounidense, Dianne Feinstein, fue quien recibió la carta con las acusaciones contra Kavanaugh.

El equipo legal de Ford dice que enviaron un escrito al Comité Judicial del Senado en el que rechazan la oferta de testificar.



"Es prematuro hablar de una audiencia el lunes porque ella (Ford) estuvo lidiando con amenazas, situaciones de acoso y (garantizando) la seguridad de su familia y en eso estuvimos enfocados durante los últimos días", explicó su abogada a la CNN el martes por la noche.



Desde que se hizo pública su acusación el pasado domingo en el diario estadounidense The Washington Post, Ford ha tenido que organizar dónde duerme su familia cada noche, relató su abogada.



La carta de los abogados dice que la familia de Ford se vio obligada a mudarse de su casa, que su correo electrónico fue hackeado y que alguien se hizo pasar por ella en Internet.

El escrito pide "una investigación completa de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley para garantizar que los hechos y testigos cruciales en este asunto se evalúen de manera no partidista, y que el Comité esté plenamente informado antes de realizar cualquier audiencia o tomar cualquier decisión".



El presidente del Comité Judicial del Senado, Chuck Grassley, consideró después que no hay ninguna razón para retrasar el testimonio de Ford ya que el objetivo es establecer "su conocimiento personal y recuento de los eventos".



"Nada de lo que haga el FBI o cualquier otro investigador influirá en lo que Ford le diga al comité", sostuvo en un comunicado.

¿Cuál fue la repercusión?



La senadora Mazie Hirono instó a "los hombres en este país" a "hacer lo correcto para generar un cambio".

El senador republicano Lindsey Graham, de Carolina del Sur, dijo que si la profesora Ford no aparece para testificar el lunes, se "seguirá adelante con la votación (de la candidatura de Kavanaugh a la Corte Suprema) el miércoles".



"Tuvieron mucho tiempo para esto", indicó. Y agregó: "Voy a escuchar a la dama, pero vamos a darle a este caso un cierre".



El senador republicano Rob Portman, de Ohio, opinó que el proceso fue "muy injusto" y que no culpa a la profesora Ford, sino a los "demócratas que hicieron un mal uso de este proceso".



Chuck Schumer, el principal senador demócrata en la Cámara alta, dijo que apoya el pedido de una investigación del FBI antes de la audiencia.

En un comunicado, Schumer instó a los republicanos del Senado y la Casa Blanca a "abandonar su inexplicable oposición " y "permitir que salgan a la luz todos los hechos".



La senadora demócrata por Hawái Mazie Hirono dijo que "los hombres en este país" deberían "callarse".



"No solo las mujeres como Ford, que valientemente dan un paso al frente, deben ser escuchadas, sino que se les debe creer", señaló en una conferencia de prensa.



Por su parte, el FBI se negó a hacer comentarios luego de que la carta se hiciera pública el martes.

¿Qué dijo Trump sobre Kavanaugh?



Donald Trump apuntó contra los legisladores demócratas ante una presunta intención de retrasar la votación para el puesto en la Corte Suprema.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que según los informes no se reunió con Kavanaugh el martes, expresó su simpatía por el candidato.



"Me siento muy mal por él por tener que estar pasando por esto", declaró el presidente en una conferencia de prensa. "Este no es un hombre que se merezca esto".



" Espero que la mujer presente su caso. Él expondrá el suyo ante los representantes del Senado de Estados Unidos y luego votarán", resumió Trump.

El jefe de Estado también pareció sugerir que la controversia está siendo usada por los demócratas, ya que los legisladores parece querer retrasar la votación.



"La Corte Suprema es una de las razones principales por las que fui elegido presidente. Espero que los votantes republicanos y el resto estén observando y estudiando el libro de jugadas de los Demócratas", tuiteó Trump.



Mientras tanto, Mark Judge, un amigo del juez Kavanaugh quien la profesora Ford dice que fue testigo del presunto incidente, dijo que no quiere hablar públicamente sobre el asunto.



"Brett Kavanaugh y yo éramos amigos en la escuela secundaria, pero no recuerdo la fiesta que describe la carta de Ford", según una cita de la carta de su abogado.

¿Lo que está en juego?



Kavanaugh es un juez conservador de la corte federal de apelaciones y si gana un lugar en la Corte Suprema es probable que el equilibrio del Tribunal se incline hacia la derecha.

Los republicanos controlan el Senado de Estados Unidos por un estrecho margen de 51-49, lo que significa que cualquier deserción podría echar por tierra la nominación a la Corte Suprema.



Eso retrasaría los esfuerzos del presidente Trump para posicionar a más conservadores en la Corte Suprema y el sistema judicial estadounidense en general.



De confirmarse se nombramiento, se espera que Kavanaugh, un juez conservador de la corte federal de apelaciones, incline más el equilibrio de la Corte hacia la derecha.



Y esta batalla puede sacudir las próximas elecciones de mitad de término del próximo 6 de noviembre.