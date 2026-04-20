Amnistía Internacional (AI) considera que el primer año del segundo mandato del presidente Donald Trump ha provocado un deterioro del Estado de derecho en el país a lo largo de 2025, según se recoge en el informe anual sobre la Situación de los Derechos Humanos en el Mundo.

“Inmediatamente después de tomar posesión, el presidente Trump adoptó un número sin precedentes de medidas que socavaban el Estado de derecho”, afirma el documento.

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Entre ellas, “una ofensiva contra el poder judicial y los medios de comunicación, ataques de represalia contra enemigos políticos y concesión de indultos a simpatizantes del presidente, menoscabo de la libertad académica, eliminación y obstrucción de las iniciativas de diversidad, equidad e inclusión y desmantelamiento de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid, por su siglas en inglés)”.

Sin duda, uno de los principales deterioros que recoge el informe es el relativo a las políticas migratorias implementadas por la Administración Trump y lo hizo, denuncia AI, a través de “una agenda racista y antiinmigrante mediante órdenes ejecutivas que deshumanizaban y criminalizaban a las personas migrantes y solicitantes de asilo”.

“Se recurrió a casi todos los organismos federales encargados de hacer cumplir la ley para desempeñar funciones de control civil de la inmigración”, y condenan la presencia habitual de “agentes enmascarados, patrullas en las calles y operaciones de control de inmigración que se hicieron extensivas a lugares donde anteriormente no estaban permitidas”.

En este sentido, cabe recordar las redadas que se produjeron en Minesota y que acabaron con numerosas protestas en las calles y la muerte de dos ciudadanos estadounidenses por disparos de agentes federales.

La organización internacional también denuncia la construcción de nuevos centros de detención como ‘Alligator Alcatraz’ o la suspensión del Programa de Admisión de Refugiados de Estados Unidos.

Capítulo especial merece para la organización internacional la “represión de las protestas universitarias generalizadas” contra los ataques de Israel en Gaza y la ofensiva de Trump contra universidades contrarias a sus políticas a través del recorte de fondos de investigación y financiación federal.

Denuncian también que “el gobierno puso en el punto de mira a estudiantes y docentes internacionales”.

Respecto a los derechos del colectivo LGTBI, señala el informe que “el gobierno de Trump revirtió mecanismos de protección de las personas LGBTI y usó agencias federales para atacar sus derechos, especialmente los de las personas transgénero”.

El informe que analiza lo ocurrido en Estados Unidos en 2025 presta especial atención a la revocación de una orden ejecutiva con más de 60 años de antigüedad cuyo propósito era abordar la discriminación en el lugar de trabajo.

También los derechos reproductivos y sexuales se han visto mermados, según AI, ya que el recorte en la financiación de centros y programas de atención a la salud reproductiva han provocado el cierre de clínicas y han afectado “desproporcionadamente a las personas de bajos ingresos”.

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Según fuentes de la ONG, 1.143 personas murieron por disparos de la policía en 2025 en Estados Unidos y las personas negras sufrieron de forma desproporcionada el uso de medios letales, pues constituían más del 23 % de las víctimas mortales de armas de fuego por parte de la policía, aunque representan el 13 % de la población.

Por otra parte, el informe recoge que “Trump firmó una orden ejecutiva que ponía fin a la moratoria federal de las ejecuciones” dictada por el expresidente Joe Biden.

Según el informe, la detención arbitraria e indefinida por parte de Estados Unidos continuó en Guantánamo, Trump suspendió el programa que abordaba el problema de las armas de fuego en el país y se revirtieron normativas medioambientales y climáticas.

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