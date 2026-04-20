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El presidente estadounidense Donald Trump reacciona durante la firma de una orden ejecutiva en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, DC, EE. UU., el 18 de abril de 2026. (EFE/EPA/ALLISON ROBBERT)
El presidente estadounidense Donald Trump reacciona durante la firma de una orden ejecutiva en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, DC, EE. UU., el 18 de abril de 2026. (EFE/EPA/ALLISON ROBBERT)
/ ALLISON ROBBERT / POOL
Por Agencia EFE

Amnistía Internacional (AI) considera que el primer año del segundo mandato del presidente Donald Trump ha provocado un deterioro del Estado de derecho en el país a lo largo de 2025, según se recoge en el informe anual sobre la Situación de los Derechos Humanos en el Mundo.

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