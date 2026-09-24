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Resumen

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Agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE). (Foto: AFP)
Agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE). (Foto: AFP)
Por Agencia AFP

Amnistía Internacional pidió el jueves la “supresión inmediata” de la policía de inmigración estadounidense (ICE), que adelanta la ofensiva antimigrantes de Donald Trump, en un informe que “recoge las violaciones generalizadas de derechos humanos” cometidas en sus operativos.

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