Una maestra de secundaria en una escuela de California fue separada de su cargo tras revelarse en un video que adoctrina a sus alumnos con consignas falsas como que Donald Trump continúa siendo el presidente de los Estados Unidos.

La educadora de la Anacapa Middle School, cuya identidad no ha sido revelada, también hacía declaraciones falsas sobre las elecciones del 2020, las vacunas contra el COVID-19 y el sistema de justicia de EE.UU.

“La gente necesita despertar y ver que el gobierno tiene demasiado poder ahora mismo”, dijo en una parte de su discurso grabado por uno de los estudiantes.

Sarah Silikula, madre del menor que publicó el video, denunció lo sucedido ante el distrito escolar de Ventura (California). Las autoridades de esa jurisdicción aseguraron a The Washington Post haber investigado el incidente y apartado a la profesora de su puesto, aunque sigue siendo empleada del distrito.

En otra parte del clip, que no ha sido revelado por las autoridades, la maestra hablaba de teorías conspirativas que han saltado a los medios de comunicación últimamente: " Si tienes un bebé en el hospital, no te lo entregan si no estás vacunado. Esto es una completa amenaza de control de poder”, asegura.

También vertió afirmaciones no probadas sobre Hunter Biden, uno de los hijos del presidente: “Estaba haciendo acuerdos con China y Ucrania y todos esos lugares donde estaba pasando dinero ilegalmente”.

Silikula aseguro a los medios locales que, tras lo señalado por la profesora, el niño no quería vacunarse e incluso culpó a sus padres de haberles mentido en todo y que su profesora “tenía razón porque es una profesora”.

El superintendente del distrito, Roger Rice, aseguró que la profesora ha expresado su “profundo arrepentimiento” por los hechos.

“El distrito no condona la discusión no relacionada con la instrucción que ocurrió en la clase. El Ventura Unified School District trabajará con los empleados para garantizar que esto no ocurra de nuevo”, indicó en un correo enviado al medio ya mencionado.

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RECOMENDADO

El presidente estadounidense Joe Biden acusó el martes a China de dar la espalda al "gigantesco" problema del cambio climático en la COP26, marcada por una importante promesa global de producir menos metano que no incluye al primer emisor mundial. (Fuente: AFP)