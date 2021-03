El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, denunciado por acoso sexual y conducta inapropiada por varias mujeres, se ha negado en más de una ocasión a renunciar a su cargo, aunque cada vez se encuentra más aislado ante el creciente número de legisladores demócratas que pide su dimisión.

El jueves, la Asamblea de Nueva York dio un importante paso hacia un posible juicio político y destitución contra Cuomo, con el anuncio de una investigación de un comité judicial después de que seis mujeres hayan afirmado haber sido víctimas de acoso sexual y comportamiento indebido por su parte en las últimas semanas.

De concretarse la salida de Cuomo sería reemplazado por la vicegobernadora Kathy Hochul, quien se convertiría en la primera mujer en ocupar el cargo de uno de los estados más importantes de Estados Unidos.

Pero Hochul es una incógnita para la mayoría de los neoyorquinos.

“La siguiente etapa del juego es si renuncia Cuomo y Hochul se convierte en gobernadora. ¿Qué significa eso? ¿Quién es ella? ¿Qué piensa? (...) Los neoyorquinos desconocen totalmente a esta mujer”, explicó el catedrático de la Baruch College, Doug Muzzio, a la agencia AP.

Perfil bajo con bastante experiencia

La vicegobernadora, de 62 años y natural de Buffalo, ha mantenido un perfil bajo en su gestión, pero no es una desconocida en el ambiente político neoyorquino. Abogada de formación, se desempeñó brevemente como miembro del Congreso del 2011 al 2013.

Cuomo la eligió como su compañera de fórmula en 2014 y con ella ganó dos elecciones estatales para ese puesto.

La vicegobernadora Kathy Hochul recibe una vacuna COVID-19 el viernes, convirtiéndose en el funcionario de más alto rango de Nueva York en recibir una dosis públicamente. (Kathy Hocul / Foto AP)

Según detalla el New York Times, si asumiera la gobernación en el corto plazo, “enfrentaría una serie de deliberaciones y responsabilidades legislativas urgentes, incluida la negociación de presupuestos, guiar a Nueva York a través de su programa de vacunación y gestionar su recuperación económica”.

En la web oficial del Estado de Nueva York se detalla que Hochul también ha representando al gobierno de Cuomo en temas relacionados en contra del acoso.

Así, encabezó la campaña Enough is Enough del gobernador para combatir la agresión sexual en los campus universitarios, organizando y asistiendo a más de 25 eventos.

Además se destaca que preside 10 Consejos Regionales de Desarrollo Económico que “han transformado la economía del estado al aprovechar las fortalezas regionales a través de planes estratégicos a largo plazo”.

También se explica que preside la Junta Estatal de Inversión en la Fuerza Laboral, que se ocupa de la principal preocupación de las empresas: la falta de trabajadores calificados.

La vicegobernadora reconoció brevemente el pasado martes “la tormenta” que se arremolinaba alrededor de Cuomo en un comunicado en el que expresaba su fe en una investigación independiente sobre su conducta en el lugar de trabajo, dirigida por el fiscal general del estado.

“Confío en que la investigación se complete de la manera más completa y rápida posible (...) Los neoyorquinos deben estar seguros de que a través de este proceso pronto conocerán los hechos”, ha asegurado Hochul.

Como se recuerda, el pasado pasado 1 de marzo, la de la fiscal general de Nueva York, Letitia James anunció que comenzaría a investigar tanto el comportamiento de Cuomo como la gestión de su oficina de las acusaciones.

“Tenemos una vicegobernadora que puede intervenir y liderar durante el resto del mandato, y esto es lo mejor para los neoyorquinos en este momento crítico”, escribieron 59 legisladores que piden a Cuomo que dimita por las acusaciones.

La semana pasada una sexta denuncia de acoso, de mucha más gravedad, se hizo pública contra Cuomo. Una mujer afirmó que el gobernador de Nueva York le había tocado de forma inapropiada a finales de 2020 en su residencia.

Las otras cinco mujeres que lo acusaron anteriormente denunciaron acoso sexual o gestos inapropiados, sin señalar al gobernador de haberlas tocado en partes íntimas.

