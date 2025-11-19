Asaltante del Capitolio indultado por Trump es detenido por abuso sexual infantil

Escucha la noticia
Asaltante del Capitolio indultado por Trump es detenido por abuso sexual infantilResumen generado por Inteligencia Artificial
Accede a esta función exclusiva
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
Un hombre que fue indultado por el presidente, Donald Trump, tras participar en el asalto al Capitolio de 2021, fue arrestado en Florida por múltiples cargos de abuso sexual a menores, según registros judiciales.
El detenido, Andrew Paul Johnson, de 44 años, se enfrenta a acusaciones de abuso sexual infantil contra dos menores de entre 12 y 16 años, así como cargos por exhibicionismo y transmisión de material perjudicial para un menor.
Newsletter Vuelta al Mundo
MIRA AQUÍ: Caso Epstein: el giro de Trump y los escenarios que se abren ahora que el Congreso aprobó la publicación de los archivos
Johnson, que se declaró no culpable, fue arrestado en agosto en Tennessee y extraditado a Florida.
Según el informe judicial, reportado primero por el medio The Intercept, la investigación comenzó tras la llamada sobre dos menores que presuntamente habían sido víctimas de “actos lascivos durante varios meses” por parte del asaltante.
La madre de una de las víctimas reportó abusos sexuales de Johnson a su hijo durante varios meses y declaró que el menor dijo que “entre el 1 de abril de 2024 y octubre de 2024”, el detenido había abusado de él sexualmente tres veces, cuando tenía 11 años.
Posteriormente, Johnson le habría dicho a la víctima que fue indultado por el ataque al Capitolio y que recibiría una recompensa de 10 millones de dólares, algo que los investigadores creen que dijo para evitar que el menor revelara lo sucedido.
MÁS INFORMACIÓN: Acusan en EE.UU. a exatleta olímpico canadiense de dirigir violenta red de tráfico de drogas
Johnson forma parte de las cerca de 1.500 personas que fueron acusadas por el ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021, cuando una turba de trumpistas irrumpió en el Congreso para intentar evitar la ratificación de la victoria electoral de Joe Biden.
Trump, que los calificó de “héroes”, firmó el indulto en el primer día de su segunda mandato, el 20 de enero pasado.
El republicano llegó a estar imputado por instigar el asalto al Capitolio, pero la Fiscalía desechó el caso cuando este ganó las elecciones presidenciales del año pasado.
VIDEO RECOMENDADO
TE PUEDE INTERESAR
- Hamás condena la escalada de bombardeos israelíes a lo largo de Gaza que deja al menos 27 muertos
- Milei: “Estados Unidos necesita un aliado para ayudarle a ordenar un continente descarriado”
- Venezuela agradece “inquebrantable apoyo” de China a la paz en el Caribe
- Detienen un autor intelectual del asesinato de alcalde Carlos Manzo que indignó a México
- Qué implica la autorización de Trump a los planes de la CIA para una operación encubierta en Venezuela
Contenido sugerido
Contenido GEC