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Resumen

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Aníbal Alexander Canelón Aguirre, un venezolano que pertenecía a la lista de los 10 más buscados por el FBI. (Foto del Buró Federal de Investigación)
Aníbal Alexander Canelón Aguirre, un venezolano que pertenecía a la lista de los 10 más buscados por el FBI. (Foto del Buró Federal de Investigación)
Por Agencia EFE

El director del Buró Federal de Investigación (FBI), Kash Patel, anunció este martes la captura en Venezuela del último de los diez fugitivos más buscados por la agencia, con lo que aseguró haber detenido a todos los integrantes de esa lista.

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