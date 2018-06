Annapolis. Un hombre mató el jueves al menos a cinco personas en la redacción del diario The Capital Gazette de Annapolis, en Maryland (Estados Unidos), con el que tuvo una larga disputa, dijeron medios locales, que identificaron al sospechoso como Jarrod Ramos.

El sospechoso, descrito por las autoridades como un hombre blanco de unos 30 años que vive en Maryland, disparó con una escopeta a través de una puerta de vidrio, buscó víctimas y luego abrió fuego en la redacción del The Capital Gazette, dijeron la policía y un testigo.

Entre las víctimas se encontraba el editor de The Capital Gazette, Rob Hiaasen, según reportó el Baltimore Sun, propietario del grupo de diario.

El sospechoso fue identificado por medios locales como Jarrod Ramos, un residente de 38 años de Laurel, dijeron agencias del orden según reportaron The Capital Gazette y Baltimore Sun.

En el 2012, Ramos presentó una demanda por difamación contra Eric Hartley, ex columnista de The Capital -la edición impresa local-, y Thomas Marquardt, entonces editor de The Capital, según un documento judicial.

En el 2015, la segunda corte de mayor nivel de Maryland ratificó un fallo a favor de The Capital Gazette y un ex periodista que fueron acusados de difamación por Ramos, reportó el Baltimore Sun.

Según documentos legales, el periódico publicó un artículo que afirmaba que Ramos acosó a una mujer en Facebook y que se declaró culpable de hostigamiento delictivo. La corte determinó que el contenido del artículo era preciso y se basaba en registros públicos.

Ramos creó una página en Twitter para defenderse y escribió en ella que presentaría una demanda contra el Condado de Anne Arundel y acabaría con "carreras corruptas y entidades corporativas".

