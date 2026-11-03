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Resumen

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Annie Andrews, candidata demócrata al Senado por Carolina del Sur, habla durante su último mitin el 2 de noviembre de 2026. (Win McNamee/Getty Images/AFP).
Annie Andrews, candidata demócrata al Senado por Carolina del Sur, habla durante su último mitin el 2 de noviembre de 2026. (Win McNamee/Getty Images/AFP).
/ WIN MCNAMEE
Por Agencia EFE

La demócrata Annie Andrews ganó este martes por sorpresa en la carrera al Senado por Carolina del Sur frente a la republicana Darline Graham, lo que permite a su partido avanzar hacia el control de la cámara alta del Congreso, según las proyecciones de CNN y NBC News.

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