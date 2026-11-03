La demócrata Annie Andrews ganó este martes por sorpresa en la carrera al Senado por Carolina del Sur frente a la republicana Darline Graham, lo que permite a su partido avanzar hacia el control de la cámara alta del Congreso, según las proyecciones de CNN y NBC News.

Los demócratas, que también han arrebatado a los republicanos un escaño por Carolina del Norte, necesitan esta noche una ganancia neta de cuatro escaños para hacerse con la mayoría en el Senado.

El último demócrata que ganó una elección al Senado por Carolina del Sur fue Firtz Hollings en 1998, hace 28 años.

Darline Graham fue nombrada senadora el verano pasado por el gobernador de Carolina del Sur para completar el mandato de su hermano, Lindsey Graham, un aliado del presidente Estados Unidos, Donald Trump, por un problema cardiovascular.

Durante gran parte de la campaña, las encuestas daban la victoria a los republicanos. Aunque la contienda se había estrechado en los últimos días, Graham seguía al frente de los sondeos.