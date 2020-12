Debido al cambio horario, distintos países del mundo recibirán el Año Nuevo en momentos diferentes. La República de Kiribati, en el Pacífico Central, fue la primera en dar la bienvenida al 2021, mientras que las islas de Hawái, Howland y Baker, todas ellas territorios anexados a Estados Unidos, serán las últimas en disfrutar la llegada del nuevo año.

Son los husos y las zonas horarias las responsables de esta situación. Como nuestro planeta gira una vez cada 24 horas sobre su mismo eje, se establecen 24 horarios diferentes en todo el mundo. Es por eso que mientras unos países recibirán el Año Nuevo, otros tendrán que esperar una, dos o incluso veinte horas para que den las doce y decir adiós a este 2020, año marcado por la pandemia.

Kiribati, un archipiélago ubicado al noreste de Australia, se encuentra a 232 kilómetros por encima de la línea ecuatorial, tiene el privilegio de tener el primer huso horario del planeta, por ello recibió el Año Nuevo primero. En tanto, con una diferencia de casi 24 horas, lo harán los últimos de la cola, hablamos específicamente de las islas de Hawái, Howland y Baker.

Fuegos artificiales en Sídney, Australia. (Foto: EFE)

Samoa Americana

La isla de Samoa, la segunda en dar la bienvenida a 2021, lleva disfrutando de esta característica desde hace menos de 10 años. En 2011, su primer ministro Tuilaepa Sailele decidió cambiar su huso horario para impulsar la economía del país. Sin embargo, esta medida no aplicó sobre Samoa Americana, uno de los 14 territorios no incorporados de Estados Unidos ubicado en el mismo archipiélago que la primera.

En 1899 Alemania y Estados Unidos dividieron dicho archipiélago, quedando en poder de Washington el grupo de islas orientales y eligiendo posteriormente a Pago Pago como la capital de la misma.

Por “salvajes”, por “incivilizados” y por ser de “una raza extranjera”, los nacidos en la Samoa Americana no son ciudadanos de Estados Unidos. Esos fueron los términos en los que se basó la Corte Suprema a principios del siglo XX para no otorgar la ciudadanía estadounidense a las personas nacidas en estas islas y que desde 1929 son considerado territorio no incorporado de EE.UU., detalla un artículo de la BBC.

Samoa está más cerca de Nueva Zelanda (2.700 kilómetros) que de Estados Unidos (están a unos 7.800 km de San Diego, California). (Imagen: BBC)

La estratégica ubicación de estas islas, localizadas a 2.700 kilómetros de Nueva Zelanda y a 7.800 km de San Diego, California, ha incentivado diversas propuestas para incorporar a Samoa Americana junto a las islas deshabitadas de Swains, Baker y Howland, como el estado 51 de Estados Unidos; sin embargo aún no se ha avanzado en ese sentido.

El pasaporte estadounidense de los samoamericanos incluye la frase: “El portador es un ‘nacional’ y no un ciudadano de EE.UU.”, subraya el artículo.

Caso Hawái, Howland y Baker

¿Por qué EE.UU. es el último país en recibir el Año Nuevo? Concretamente lo harán sus islas de Hawái, Howland y Baker.

Howland, es una isla coralina oceánica, a medio camino entre Hawái y Australia, que alberga un refugio protegido de vida salvaje para aves y fauna marina. Además, es conocida por ser la isla donde Amelia Earhart debía aterrizar en una de las escalas de repostaje de su vuelta al mundo, y a la que nunca llegó porque su avión desapareció sin rastro el 2 de julio de 1937, según cuenta la National Geographic.

Amelia Earhart en una imagen del 10 de marzo de 1937. (AP Photo, file).

En 1935 se produjo un curioso intento de colonización en la isla. Este consistía en enviar a cuatro jóvenes para una supuesta misión científica en la isla, para recoger muestras biológicas y botánicas. Iban a estar solo tres meses, pero una vez allí se les comunicaron las verdaderas intenciones del Departamento de Comercio norteamericano: eran la primera oleada de colonos permanentes.

El gobierno les suministraba comida en latas de conserva, agua, equipos médicos y todo lo necesario para su supervivencia. Fueron ellos quienes construyeron las pistas de aterrizaje y otras infraestructuras rudimentarias, que pretendían convertir la isla en base de una ruta aérea California-Australia. Los colonos eran reemplazados al cabo de varios meses, pero algunos llegaron a pasar hasta 3 años en Howland.

Los japoneses bombardearon Howland el 8 de diciembre de 1941, un día después de Pearl Harbor, reduciendo los pocos edificios a escombros y dañando las pistas de aterrizaje.

Earhart Light. Esta foto muestra los daños que sufrió durante la Segunda Guerra Mundial, recibió su nombre de Amelia Earhart a fines de la década de 1930. (Foto: Archivo histórico)

Dado que no está habitada no hay necesidad de establecer una zona horaria en Howland. No obstante se encuentra en un huso horario 12 horas por detrás del Tiempo Universal Coordinado (UTC), en la denominada Línea internacional de cambio de fecha. Howland y la cercana isla Baker son los dos únicos territorios que se encuentran dentro de ese huso horario.

