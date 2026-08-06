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Resumen

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Anthony Fauci fue declarado en desacato por una votación promovida por el senador republicano de Kentucky, Rand Paul. (Foto: EFE)
Anthony Fauci fue declarado en desacato por una votación promovida por el senador republicano de Kentucky, Rand Paul. (Foto: EFE)
/ MATTHEW KAMINSKY
Por Agencia EFE

El Comité de Seguridad Nacional del Senado aprobó este jueves una resolución a favor de declarar en desacato al exdirector del Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas (NIAID) durante la pandemia, Anthony Fauci, por negarse a responder sobre su gestión de la covid en una audiencia en el Senado la semana pasada.

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