Miembros de Antifa y contramanifestantes se reúnen en una manifestación en el parque Martin Luther King Jr. en Berkeley, California, el 27 de agosto de 2017. (Foto de Amy Osborne / AFP)
/ AMY OSBORNE
Agencia EFE
Agencia EFE

Donald Trump designa oficialmente como “terrorista” al movimiento Antifa de Estados Unidos
El presidente de , , designó este lunes como “organización terrorista doméstica” al movimiento del país y lo relaciona de forma directa con “la violencia política vigente”.

La orden ejecutiva firmada por el mandatario declara a Antifa como “organización terrorista nacional”, atribuyéndole un patrón sistemático de violencia política diseñado para socavar el estado de derecho y reprimir la actividad política legal en Estados Unidos.

Francisco Sanz
¿Qué es Antifa y por qué Trump anunció su designación como organización terrorista en Estados Unidos?

Según el documento, el movimiento utiliza “ataques violentos contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y otros agentes del orden” como parte de su estrategia para lograr objetivos políticos mediante la coerción y la intimidación.

La orden de Trump instruye a todos los departamentos y agencias federales a utilizar todas sus facultades para investigar, desmantelar y perseguir cualquier operación ilegal vinculada a Antifa, incluyendo el apoyo de material a sus acciones violentas.

También aclara que la medida se implementará conforme a la ley vigente y no crea derechos legales exigibles contra el Gobierno de Estados Unidos o sus funcionarios.

Antifa es un movimiento descentralizado de izquierda que se opone a los grupos de extrema derecha, racistas y fascistas, ha atraído durante mucho tiempo las críticas del presidente estadounidense, quien ha oficializado su designación como terrorista pese a que no existe un líder o una organización formal a quien acusar.

"El precio será incalculable": El ultimátum de Trump a Maduro y la carta que le envió el chavista para un "diálogo directo"

En 2020, el entonces director del Buró Federal de Investigaciones (FBI), Christopher Wray, afirmó que Antifa era una ideología más que una organización formal.

La orden ejecutiva da facultad a las autoridades para investigar y procesar a cualquiera que actúe bajo el nombre de Antifa y organizaciones que en teoría financien sus acciones.

Trump acusó a la “izquierda extrema” de forma abierta de ser responsable de la violencia que vive el país en el contexto del asesinato del activista ultraconservador, Charlie Kirk, el pasado 10 de septiembre en Utah, quien fue velado este fin de semana ante más de 90.000 personas en un evento liderado por el mandatario y su gabinete.

Agencia EFE es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades. Opera 24 horas al día desde al menos, 180 ciudades de 110 países.

