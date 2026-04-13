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El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, hace un gesto durante una conferencia de prensa en un hotel de Beirut el 18 de enero de 2025. (Foto de Ibrahim AMRO / AFP)
El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, hace un gesto durante una conferencia de prensa en un hotel de Beirut el 18 de enero de 2025. (Foto de Ibrahim AMRO / AFP)
/ IBRAHIM AMRO
Por Agencia EFE

El secretario general de la ONU, António Guterres, defendió este lunes al papa León XIV después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le atacara por “criticarle”, así como a su actuación en Irán y Venezuela.

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