icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El Secretario General de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, interviene durante el Debate General del 81.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York, Estados Unidos, el 22 de septiembre de 2026. Foto: EFE/EPA/OLGA FEDOROVA
El Secretario General de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, interviene durante el Debate General del 81.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York, Estados Unidos, el 22 de septiembre de 2026. Foto: EFE/EPA/OLGA FEDOROVA
/ OLGA FEDOROVA
Por Agencia EFE

El secretario general de la ONU, António Guterres, mencionó este martes el caso sobre Gaza de la Corte Penal Internacional (CPI), el cual emplea el término genocidio, y aseguró que los asentamientos de Israel en Cisjordania hacen surgir “el fantasma de la limpieza étnica”.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.