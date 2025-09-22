El Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, habla durante conferencia en la sede de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York, Nueva York, EE.UU., el 22 de septiembre de 2025. (Foto de EFE/EPA/LEV RADIN)
Antonio Guterres recuerda que un Estado palestino “es un derecho, no una recompensa”
El secretario general de la , , recordó este lunes que la creación de un es un derecho, no una recompensa” y advirtió que negárselo al pueblo palestino “sería un regalo a los extremistas”.

Guterres hizo estas afirmaciones en su discurso introductorio a la Conferencia internacional para la solución de los dos Estados (Israel y Palestina), organizada por Francia y Arabia Saudita, en la que se espera que varios países den el paso de reconocer al Estado palestino.

MIRA AQUÍ: ¿Cuántos países reconocen al Estado de Palestina y qué cambia con la decisión del Reino Unido, Australia y Canadá?

Hasta ahora, 151 de los 193 países miembros de la ONU (el 77 % del total) reconocen al Estado palestino, entre ellos casi todos los países de África, América Latina y una parte significativa de Europa.

El secretario general quiso dirigirse a los que aún se oponen a esa solución -con Estados Unidos a la cabeza-, a los que preguntó: “¿Cuál es la alternativa? ¿Un escenario de un solo estado en el que se niega a los palestinos los derechos básicos? ¿Expulsados de sus casas y su tierra? ¿Forzados a vivir por siempre bajo ocupación, discriminación y sojuzgamiento?”.

¿Cómo es eso posible en el siglo XXI? ¿Es acaso aceptable?”, exclamó.

Si no se llega a una solución de dos Estados, “no habrá paz en Oriente Medio, y el radicalismo se expandirá por el mundo entero”, remachó Guterres.

Horas antes, al ser consultado sobre el impacto real de estos reconocimientos en la práctica, el portavoz de Guterres, Stéphane Dujarric, declaró: “Es un poderoso símbolo de la determinación de la mayoría de Estados miembros de dónde quisieran que la situación evolucione. Y obviamente tiene un impacto legal en las relaciones bilaterales entre dos estados”.

Agencia EFE es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades. Opera 24 horas al día desde al menos, 180 ciudades de 110 países.

