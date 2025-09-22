Antonio Guterres recuerda que un Estado palestino “es un derecho, no una recompensa”

El secretario general de la ONU, António Guterres, recordó este lunes que la creación de un Estado palestino “es un derecho, no una recompensa” y advirtió que negárselo al pueblo palestino “sería un regalo a los extremistas”.

Guterres hizo estas afirmaciones en su discurso introductorio a la Conferencia internacional para la solución de los dos Estados (Israel y Palestina), organizada por Francia y Arabia Saudita, en la que se espera que varios países den el paso de reconocer al Estado palestino.

Hasta ahora, 151 de los 193 países miembros de la ONU (el 77 % del total) reconocen al Estado palestino, entre ellos casi todos los países de África, América Latina y una parte significativa de Europa.

El secretario general quiso dirigirse a los que aún se oponen a esa solución -con Estados Unidos a la cabeza-, a los que preguntó: “¿Cuál es la alternativa? ¿Un escenario de un solo estado en el que se niega a los palestinos los derechos básicos? ¿Expulsados de sus casas y su tierra? ¿Forzados a vivir por siempre bajo ocupación, discriminación y sojuzgamiento?”.

“¿Cómo es eso posible en el siglo XXI? ¿Es acaso aceptable?”, exclamó.

Si no se llega a una solución de dos Estados, “no habrá paz en Oriente Medio, y el radicalismo se expandirá por el mundo entero”, remachó Guterres.

Horas antes, al ser consultado sobre el impacto real de estos reconocimientos en la práctica, el portavoz de Guterres, Stéphane Dujarric, declaró: “Es un poderoso símbolo de la determinación de la mayoría de Estados miembros de dónde quisieran que la situación evolucione. Y obviamente tiene un impacto legal en las relaciones bilaterales entre dos estados”.

