Apagón obliga a evacuar varias atracciones en Disneyland California

Los Ángeles. Un apagón afectó una docena de atracciones del parque de diversiones Disneyland de California, que estaba repleto en una de las temporadas más ocupadas del año.



Los visitantes eran evacuados de atracciones en las áreas de "Toontown" y "Fantasyland", que se quedaron sin luz, así como el popular monorriel que conecta el parque, informó la prensa local.



"Determinamos que el problema está en un transformador del Disneyland Resort y nuestro equipo actualmente está evaluando y trabajando para restaurar la energía", indicó un comunicado del parque citado por varios medios y que no precisa cuánto tiempo tomará reparar la falla.



El parque estaba casi a capacidad completa en una de las temporadas que más visitantes atrae en el año, el feriado navideño.



El diario "Los Ángeles Times" señaló que los fallos del suministro eléctrico del parque comenzaron hoy en torno a las once de la mañana.



Hacia el mediodía, varias de las atracciones afectadas volvieron a funcionar con normalidad, pero los responsables de Disneyland aclararon que no saben cuándo se pondrán en marcha todas las que faltan.



Diferentes visitantes del parque mostraron hoy en las redes sociales imágenes de lo sucedido, en las que se ve a decenas de personas haciendo fila y esperando a que se solucione la situación.



A través de una de sus cuentas oficiales de Twitter, Disneyland informó de que, tras lo sucedido, sólo se permite el paso a Disneyland Park, el parque en el que se encuentran Fantasyland y Mickey's Toontown, a los que hayan entrado antes y tengan entrada para volver a acceder a las instalaciones, pero no a nuevos visitantes.



Por el contrario, estos mismos portavoces afirmaron que Disneyland California Adventure Park permanece abierto y funciona sin incidencias.



Numerosas familias visitan estos días Disneyland Resort aprovechando las fiestas navideñas, y los responsables del complejo de entretenimiento ya habían avisado a primera hora de la mañana a través de Twitter de que hoy sería un día con gran afluencia.



