Para el final de la Guerra Fría, Estados Unidos tenía un total de 30.000 toneladas de armas químicas. Se trataba del segundo inventario más grande del mundo después de Rusia, país que eliminó su arsenal declarado en el 2017.

“The New York Times” recuerda que otras potencias también han destruido sus reservas declaradas: Gran Bretaña en el 2007, la India en el 2009, Rusia en el 2017. “Pero los funcionarios del Pentágono advierten que las armas químicas no se han erradicado por completo. Algunas naciones nunca firmaron el tratado, y algunas que lo hicieron, en particular Rusia, parecen haber retenido existencias no declaradas”, apunta.

El Comercio conversó con el analista internacional Roberto Heimovits, que analiza qué significa el anuncio estadounidense y por qué aún las armas químicas podrían representar una amenaza global.

—¿Qué tanto se reduce el peligro de las armas químicas para el mundo con la decisión de Estados Unidos?

No creo que el anuncio tenga mucho impacto porque si bien Estados Unidos tuvo un arsenal muy grande hace décadas, lo ha ido eliminando con el tiempo. Lo que ha destruido estos últimos días era lo último que le quedaba. En segundo lugar, es poco probable que Estados Unidos hubiera usado las armas químicas que tenía porque tiene dominancia en muchos sistemas de armamento, tiene los mejores aviones de combate, tiene muy buena artillería, muy buenos tanques, muy buenos aparatos de reconocimiento, entonces realmente Estados Unidos no necesitaba usar armas químicas. El peligro viene de los otros países que, a pesar de haber firmado un tratado de prohibición de armas químicas, posiblemente siguen teniendo depósitos clandestinos.

—¿Qué otros países pueden causa alerta por tener arsenal de este tipo?

Hay tres países que no han firmado el tratado: Egipto, Sudán del Sur y Corea del Norte. Y un cuarto que lo ha firmado, pero no lo ha ratificado, que es Israel. De estos cuatro, el más probable en usar estas armas es Corea del Norte, pero eso implicaría una respuesta devastadora de Estados Unidos, incluso mediante el uso de armas nucleares tácticas. Luego quedan los países que dicen que han destruido sus arsenales, pero que quizá no lo han hecho. Quizá Rusia tenga algunos depósitos clandestinos. Pero el caso más notorio es el de Siria, que ha usado sus armas químicas sin que le pase nada durante la guerra civil y ha matado a miles de civiles con esas armas.

Esta foto en el Almacén Químico Pueblo del Ejército muestra proyectiles de 105 mm que contienen agente mostaza almacenados en un búnker, Colorado, EE.UU., 21 de enero del 2023. (Foto: AP)

—¿Qué tendría que pasar para que se lleguen a usar armas químicas? ¿En qué contexto lo ve más posible?

Creo que hay dos factores que pueden llevar a países a producir y a usar armas químicas. Uno es la desesperación. Aquí hablamos de países que están en inferioridad de recursos frente a sus potenciales enemigos y que no ven otra salida que usar armas químicas. Y la otra es el sentido de impunidad, como el del régimen sirio. A pesar de que Barack Obama dijo que el uso de armas químicas era una línea roja, cuando finalmente Bashar al Assad las usó y mató a centenares o miles de civiles, Obama no hizo absolutamente nada. Entonces esas dos cosas, desesperación e impunidad, pueden llevar a países, a pesar de haber firmado la prohibición, a usar armas químicas.

—¿La convulsa actualidad internacional aumenta los temores por armamento de ese tipo?

La respuesta es sí porque si hay un país o un régimen que siente que está cerca de la derrota, como era el caso de Al Assad antes de la intervención de Rusia en el 2015, y que la derrota le puede traer resultados muy negativos, entonces, probablemente, si la elección es ser aniquilado o usar las armas químicas, van a usar las armas químicas.

Un operador comienza a retirar los cohetes M55 antes de que entren en el proceso de destrucción. (Departamento de Estado).

—¿Por qué se teme tanto a las armas químicas?

Parece que es la experiencia de la Primera Guerra mundial, donde el uso de armas químicas resultó ser tan letal, tan desastroso y costoso en términos de vidas y de gente incapacitada, que ya la mayoría no quiere usarlas. O sea, sienten que lo que les puede aportar es menos que lo que tienen para perder, salvo el caso extremo de países o regímenes que sienten que la única alternativa para no ser aniquilados es el uso de armas químicas.

—¿Estados Unidos se alejó de ese tipo de armamento para no complicar su reputación?

La última vez que Estados Unidos usó esas armas fue en 1918, en la etapa final de la Primera Guerra mundial. En realidad, países como Estados Unidos, y podría decirse lo mismo de China, no tienen nada que ganar si en una guerra en la que participan se usan armas químicas porque tienen dominancia en tantas otras esferas -aérea, naval, tanques, cohetería, artillería tradicional- que en verdad no la necesitan y solamente les traería problemas si se comienza a usar armas químicas en una guerra en la que ellos participan. Es como un equipo de fútbol que tiene muchas estrellas, entonces no le conviene el juego sucio porque con los jugadores que tienen en el campo, jugando limpio, o sea sin conservar más químicas, tienen todas las de ganar. En cambio, si usan armas químicas, probablemente van a patear a sus buenos jugadores.