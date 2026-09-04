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Las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos arrancaron este viernes con el envío de boletas por correo en el estado de Carolina del Norte (este). Foto: AFP
Las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos arrancaron este viernes con el envío de boletas por correo en el estado de Carolina del Norte (este). Foto: AFP
Por Agencia AFP

Las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos arrancaron este viernes con el envío de boletas por correo en el estado de Carolina del Norte (este), en plena polémica por el voto a distancia.

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