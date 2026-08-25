Resumen
Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
La Policía del Capitolio arrestó el martes a un hombre originario de California que llevaba consigo una guillotina en la parte trasera de su camioneta, la cual se encontraba estacionada cerca del complejo del Capitolio.
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