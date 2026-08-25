La Policía del Capitolio arrestó el martes a un hombre originario de California que llevaba consigo una guillotina en la parte trasera de su camioneta, la cual se encontraba estacionada cerca del complejo del Capitolio.

Philan-Tam-Duy Le, de 35 años y residente de Julian, California, fue arrestado poco después de las 3 de la tarde, cuando agentes descubrieron que el vehículo en el que se encontraba la guillotina estaba estacionado de forma ilegal en los terrenos del Capitolio, informó la policía.

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Las autoridades investigan los motivos por los que el sospechoso hizo el viaje desde California y por qué transportaba una guillotina.

Una guillotina es un instrumento para aplicar la pena capital por decapitación y consiste en una hoja pesada montada en un armazón de madera. Fue inventada en la Francia de finales del siglo XVIII y se convirtió en un símbolo del Reinado del Terror durante la Revolución Francesa.

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