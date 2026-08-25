icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El Capitolio federal de Estados Unidos, en Washington, el 25 de agosto de 2026. (Julia Demaree Nikhinson / AP)
El Capitolio federal de Estados Unidos, en Washington, el 25 de agosto de 2026. (Julia Demaree Nikhinson / AP)
Por Agencia AP

La Policía del Capitolio arrestó el martes a un hombre originario de California que llevaba consigo una guillotina en la parte trasera de su camioneta, la cual se encontraba estacionada cerca del complejo del Capitolio.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.