Arrestan a la actriz Heather Locklear por violencia doméstica

Heather Locklear fue arrestada por presunta violencia doméstica y por pelear con agentes policiales en su casa en California, dijeron el lunes las autoridades.



El jefe de la policía del condado de Ventura, Garo Kuredjian, dijo que agentes respondieron a una pelea doméstica alrededor de las 10 p.m. del domingo en Thousand Oaks, al oeste de Los Ángeles.



La supuesta víctima era un novio de la actriz que presentó una lesión física, lo que hace de la ofensa un delito grave, dijo Kuredjian. No tenía detalles de la lesión, pero dijo que el hombre rechazó recibir tratamiento.



Según el medio especializado en noticias de famosos TMZ, Locklear y su novio se estaban peleando, por lo que el hermano de la actriz, presente en la casa en ese momento, llamó a la Policía.



Locklear se resistió a ser detenida y agredió supuestamente a varios oficiales que intentaban meterla en el coche patrulla.



“Pateó y empujó a nuestros agentes”, dijo Kuredjian.



El sargento Eric Buschow dijo que la actriz no colaboró en absoluto y que se comportó de manera "extremadamente hostil" durante su arresto.



La actriz también fue arrestada por tres cargos menores de violencia contra un agente del orden.



Locklear alegó que había sido lesionada antes de que llegaran los funcionarios y fue trasladada a un hospital y dada de alta antes de ser fichada en la cárcel del condado. Fue liberada tras pagar una fianza de 20.000 dólares y debe comparecer en la corte el 13 de marzo.



Un publicista de la actriz no respondió de inmediato un mensaje de voz en busca de comentarios.



Locklear, cuya carrera incluye las series "Melrose Place" y "Spin City", afrontó en el pasado problemas con el consumo de fármacos y padeció depresión.



En septiembre de 2008, la actriz fue detenida por conducir bajo los efectos de medicamentos recetados.



Fuente: AP/EFE