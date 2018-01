El esposo de una inmigrante peruana que vive en una iglesia de Colorado para evitar ser deportada fue arrestado por los agentes de inmigración de Estados Unidos.



El Daily Camera reportó el jueves que Eliseo Jurado Fernández, de 30 años, fue detenido por los agentes de inmigración durante su visita al supermercado, de acuerdo con su esposa Ingrid Encalada Latorre.



Jurado Fernández no vivía con su esposa en la iglesia y ella calificó el arresto como “un ataque personal contra mí”. Ingrid Encalada habló con la ayuda de un traductor en la Iglesia Unitaria Universalista de Boulder, Colorado, donde ha estado viviendo por menos de un mes.



El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE por sus siglas en inglés) dijo que Jurado Fernández ingresó ilegalmente al país en 2004, que fue declarado culpable en 2007 de conducir estando impedido para hacerlo y que tiene otras tres condenas por delitos menores.



En un comunicado, Jeffrey Lynch, el director de la oficina de campo de inmigración y aduanas, señaló que la agencia prestó atención a Jurado Fernández durante una investigación sobre su esposa, pero que su arresto no estaba relacionado a que ella se refugiara en una iglesia.



“Contrario a las conjetura erróneas, el ICE no apuntó a Jurado Fernández en represalia a que Encalada Latorre evitara la deportación refugiándose en una iglesia de Colorado”, aseveró Lynch.



Encalada Latorre había planeado regresar a su hogar en Cusco, Perú, con sus hijos, quienes son ciudadanos estadounidenses, en octubre luego de no obtener un indulto por parte del gobernador John Hickenlooper por una condena por posesión de documentos robados o falsificados.

Sin embargo, cambió de parecer y se refugió en una iglesia por segunda ocasión. Anteriormente, había pasado seis meses en una casa de reuniones de la Sociedad Religiosa de los Amigos en Denver, pero se reunió con su familia luego de que las autoridades de inmigración le dijeron que no intentarían arrestarla mientras apelaba su sentencia.



Jurado Fernández nació en México y llegó a Estados Unidos cuando era un adolescente para reunirse con sus padres, según el American Friends Service Committee en Colorado, el cual trabaja con las iglesias que albergan a los inmigrantes que enfrentan un proceso de deportación.



Su padre es ciudadano estadounidense y su madre residente permanente, agregó el grupo.



Fuente: AP