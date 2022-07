Cassidy Hutchinson, republicana de 25 años que trabajó como asistenta del entonces jefe de gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows, brindó el martes su testimonio ante la comisión asegurando que tanto el expresidente Donald Trump como su círculo más cercano de asesores tenían conocimiento sobre posibles actos violentos en la mencionada fecha.

Una fotografía del exjefe de gabinete de Trump, Mark Meadows, y su entonces asistenta, Cassidy Hutchinson, se muestra durante la audiencia en la que esta última brindó su testimonio ante el comité especial de la Cámara Baja que investiga el asalto al Capitolio. / Anna Moneymaker / AFP

Desde el inició de la sesión, las preguntas del comité estuvieron orientadas a demostrar que tanto Trump como sus asesores en la Casa Blanca tenían conocimiento sobre los riesgos y, no solo no actuaron para impedirlo, sino que además lo azuzaron.

En ese sentido, Hutchinson testificó que días antes del asalto, Meadows le dijo que las cosas “podrían ponerse muy, muy mal”. Además, el 3 de enero, el asesor legal de la Casa Blanca, Pat Cipollone, le habría dicho a Hutchinson que Trump consideraba marchar junto a sus seguidores hacia el Capitolio, lo que podría causar que los acusen de “todos los cargos posibles”.

Cipollone ha sido citado por la comisión para brindar su declaración sobre los hechos previos al asalto al Capitolio. / MANDEL NGAN / AFP

Cabe recordar que para el 6 de enero, fecha en la que estaba programada la certificación de la victoria electoral de Joe Biden en el Capitolio, Trump convocó a un mitin denominado “Save America” donde se dedicó a criticar a los medios de comunicación, acusar de fraude electoral y alentar a que sus seguidores “luchen” por defender su supuesta victoria.

En ese mismo evento, Donald Trump instó a su vicepresidente Mike Pence a revocar los resultados que daban la victoria a Biden. Esa tarde, sin embargo, Pence envió una carta al Congreso asegurando que no desconocería la victoria del demócrata.

Donald Trump habla durante el mitin denominado "Save America" el 6 de enero del 2021. En dicho evento, el entonces presidente azuzó a sus seguidores para marchar al Capitolio y "luchar" argumentando que había perdido las elecciones por un fraude. / BRENDAN SMIALOWSKI / AFP

TRUMP FURIOSO

Las declaraciones de Hutchinson, sin embargo, no concluyeron ahí. La joven aseguró haber escuchado a Trump decir “no me importa que tengan armas. No están aquí para lastimarme”, en referencia a los manifestantes que intentaban ingresar al mitin pero se negaban a pasar los controles de seguridad por llevar armas blancas y de fuego.

“Dejen entrar a mi gente. Pueden marchar al Capitolio desde aquí”, dijo Trump según Hutchinson.

La exasistenta también señaló que un funcionario de la Casa Blanca le contó que tras el mitin, Trump intentó tomar el volante del vehículo presidencial y desviarlo hacia el Capitolio, asegurando que debía estar junto a los manifestantes.

Hutchinson dijo que, según lo que le contaron, Trump habría agredido a un agente del servicio secreto que le impidió tomar el control del vehículo. Sin embargo, un fuente cercana al servicio secreto dijo a la cadena CBS News que dos agentes involucrados estaban dispuestos a declarar y descartarían estos hechos.

Hutchinson también señaló que cuando Cipollone le dijo a Meadows que hiciesen algo ante los gritos de los manifestantes que exigían “colgar” al vicepresidente Pence, este respondió: “Él (Trump) piensa que Mike se lo merece (...) No cree que estén haciendo nada malo”.

A través de su red social, Truth Social, Trump se dedicó a negar y desmentir todas las declaraciones de Hutchinson, asegurando que era una “historia falsa”, que había escuchado “cosas muy negativas sobre ella (totalmente falsa y ‘filtradora’)” y calificando el relato de la limosina como “enfermiza y fraudulenta”.

Mark Meadows, exjefe de gabinete de Trump, habría dicho que el entonces presidente no tenía problemas con que la turba "cuelgue" al vicepresidente Mike Pence, según Hutchinson. / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

CONSECUENCIAS PENALES

Las declaraciones del martes son, sin duda, las más explosivas que ha recogido la comisión durante los 18 meses que lleva investigando el tema.

Sin embargo, las consecuencias que podrían traerle al expresidente y a su círculo cercano son aún inciertas.

Cabe resaltar que este comité no tiene poder para iniciar un proceso legal contra Donald Trump, pero sí podría enviar evidencia al Departamento de Justicia para que evalúe si presenta un caso contra el exmandatario.

El violento asalto al Capitolio, registrado el 6 de enero del 2021, dejó un saldo de cinco muertos y 140 agentes heridos. / SAUL LOEB / AFP

Sin embargo, ¿son realmente las declaraciones de Hutchinson tan comprometedoras como suenan?

“Por ahora, si bien las acusaciones y las declaraciones tanto de la señorita Hutchinson como de otros testigos han sido impactantes, no existe ‘la pistola humeante’. No hay una prueba contundente que vincule al presidente con una gran conspiración. Hay una escuela de pensamiento que dice que el Departamento de Justicia llegará a presentar cargos, pero la mayoría de los analistas consideran que no se llegará a tal punto. En términos legales, son cosas que le han contado a ella. Ella no estaba presente en la supuesta agresión a un agente del servicio secreto, por ejemplo”, comenta a El Comercio el catedrático de la Universidad Internacional de Florida, Eduardo Gamarra.

“Creo que ese (la posible agresión al agente) es el problema más pequeño. Sin embargo, incitar a un motín e intentar anular el resultado de una elección democrática son cargos mucho más serios que podrían permanecer sobre la mesa. Luego de recoger todos los testimonios, el comité emitirá un informe final y podría haber una remisión de evidencia de actividad delictiva al Departamento de Justicia para posibles cargos”, señala por su parte el profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Cristiana de Texas, James Riddlesperger Jr.

El Departamento de Justicia, que hasta ahora ha presentado cargos contra más de 800 personas vinculadas al asalto al Capitolio, aún no ha dicho si considera encausar a Trump.

“El Departamento de Justicia claramente está investigando todo esto y esta audiencia, definitivamente, les dio a los investigadores mucho que analizar”, comentó a “The New York Times” el exfiscal general William P. Barr, quien renunció al cargo en diciembre del 2020, luego de señalar en una entrevista que no había evidencia suficiente de fraude electoral.

Hutchinson también recordó dicho episodio durante su testimonio, asegurando que ingresó a la Oficina Oval cuando Trump se enteraba de la noticia, lo que provocó que arroje su plato de comida contra la pared. “Había kétchup chorreando por la pared y un plato de porcelana destruido en el piso”, señaló Hutchinson, quien aseguró que tomó una toalla para ayudarle a limpiar al ayudante que se encontraba en la oficina.

El comité investigador muestra una fotografía de William P. Barr, exfiscal general de Estados Unidos que renunció al cargo tras asegurar que no habían pruebas suficientes para considerar la derrota de Trump un fraude electoral. / MANDEL NGAN / AFP

COSTO POLÍTICO

Sin embargo, la vía judicial no es la única que preocuparía a Trump. Más allá de lo penal, las revelaciones vertidas en la comisión que investiga el asalto al Capitolio podrían acarrear un alto costo político contra el exmandatario y el Partido Republicano.

En primer lugar, ¿podría Trump ser impedido de participar en una eventual candidatura presidencial para las elecciones del 2024? Aunque difícil, sí podría serlo.

“Creo que es poco probable que sea descalificado como candidato, aunque hay algunos académicos que piensan que podría suceder legalmente debido a las disposiciones de la Decimocuarta Enmienda de la Constitución”, señala Riddlesperger.

La sección 3 de la 14 Enmienda señala que toda persona que haya prestado juramento como miembro del Congreso o funcionario del Gobierno y “ha incurrido en insurrección o rebelión contra los mismos, o ha dado auxilio o consuelo a sus enemigos” será impedido de “ocupar cargos, civiles o militares, en los Estados Unidos, o en cualquier estado”.

Riddlesperger señala, sin embargo, que incluso en caso de no ser impedido, dentro del Partido Republicano optarían por apoyar otra candidatura antes que la de Trump. “Creo que esto podría hacerle perder apoyo dentro del Partido Republicano y abrir el camino para que otros candidatos compitan por la nominación republicana en 2024″, comenta.

Gamarra coincide parcialmente con esta lectura, asegurando que los republicanos siguen siendo “el partido del trumpismo aunque no sea el partido de Trump”.

“En el cálculo que están haciendo tanto para las elecciones de medio término de octubre, como para las presidenciales del 2024, Trump los perjudica, pero el trumpismo no. Por eso están surgiendo en las encuestas personajes tan particulares como el gobernador de Florida, Ron DeSantis. Vivimos un momento muy complejo, muy polarizado, donde la opinión pública le da el beneficio de la duda a Trump. Consideran que el Partido Demócrata ha hecho una labor tan mala en el Gobierno que necesita inevitablemente votar por algún candidato republicano. Es muy probable que los candidatos de Trump vayan a llegar al Congreso y desde ahí desarrollen una agenda extraordinariamente radical que incluye presentar un impeachment al presidente Biden. Eso sin mencionar la alta posibilidad de que el Senado también pase a manos republicanas, lo que complicaría mucho la situación al Gobierno de Biden”, explica el catedrático.

El gobernador de Florida, Ron De Santis, se perfila como uno de los principales precandidatos para la nominación republicana con miras a las elecciones presidenciales del 2024. Algunos sondeos incluso muestran que podría superar a Trump en una eventual elección. / MANDEL NGAN / AFP

UN PAÍS POLARIZADO

La opinión pública, por su parte, se ha visto dividida sobre la responsabilidad de Trump y un eventual juicio en su contra. Un sondeo de la Universidad de Quinnipiac publicado el 22 de junio revela que el 64% de los entrevistados considera que el asalto al Capitolio fue planeado.

Además, 6 de cada 10 consultados asegura que Trump tiene al menos algo de responsabilidad en el asalto. Sin embargo, el 47% de encuestados también respondió que no considera que el expresidente haya cometido un delito.

Mientras tanto, otros sondeos como los realizados por Ipsos/ABC o Navigator Research, reflejan que el 58% y 54% de encuestados respectivamente consideran que se deben presentar cargos contra Trump por el asalto al Capitolio.

La división de opiniones respondería en gran parte a lo que ambos analistas consultados por El Comercio califican como una situación inédita en la historia política estadounidense.

“Nada como esto ha sucedido antes en la historia de Estados Unidos. Por supuesto, Nixon se vio obligado a renunciar como presidente. Y tanto Andrew Johnson como Bill Clinton enfrentaron un impeachment (al igual que Trump que lo hizo dos veces). Pero nunca antes un expresidente había sido investigado de esta manera”, comenta Riddlesperger.

“No (hay precedente), porque no hemos tenido a ningún presidente tan controvertido y corrupto como Trump. Richard Nixon renunció y el crimen que cometió fue meterse al hotel Watergate a robar secretos electorales del Partido Demócrata, esa es una acusación mucho menos seria que la de que un presidente saliente haya promovido un golpe de Estado”, agrega por su parte Gamarra.