El pasado 6 de enero, mientras el Congreso de Estados Unidos se preparaba para ratificar a Joe Biden como el nuevo presidente de ese país una turba de fanáticos del presidente Donald Trump irrumpía violentamente en el Capitolio. El ataque dejó como saldo cinco fallecidos, pero todo hubiera sido peor de no ser por la valerosa acción del policía Eugene Goodman.

Goodman se utilizó a si mismo como “carnada” para atraer a una grupo de partidarios de Trump y alejarlos de las puertas de la Cámara Alta del Senado, donde se debatía aún el recuento de votos de las elecciones del 3 de noviembre.

El agente empujó al líder de la turba y los guio por escaleras y pasillos a un salón grande del Capitolio donde llegaron otros oficiales a respaldarlo.

Según informó la agencia AP, el video que muestra la heroica acción de Goodman -filmado por el reportero del Huffington Post, Igor Bobic- se grabó a las 2:14 p.m. un minuto antes que se empezara a vaciar el Senado ante el acecho de los violentos.

“¡Es un héroe! (...) El Capitolio de Estados Unidos estaba bajo ataque por extremistas armados, violentos, y el oficial Eugene Goodman fue lo único entre la turba y el Senado. Tiemblo al pensar lo que hubiese pasado de no ser por su rápida reacción y compromiso con su deber y el país”, aseguró el demócrata Charlie Crist, representante por Florida, legislador que busca honrar a Goodman con la Medalla de Oro del Congreso.

Al pedido de Crist, se han sumado Emanuel Cleaver II, de Missouri, y la representante republicana Nancy Mace, de Carolina del Sur.

Según CNN, los tres han presentado una legislación esta semana para otorgar a Goodman la medalla, reservada para los estadounidenses con “logros y contribuciones distinguidos” para su país.

“Cuando él era lo único que se interponía entre los miembros del Congreso y la turba violenta, redirigió rápida y desinteresadamente la furia de ellos sobre sí mismo para que esos miembros pudieran escapar”, dijo la representante Mace. “Gracias a su valor, hoy estamos aquí”, agregó.

Telemundo reporta que Goodman, de 40 años, es nativo de Washington D.C. y estuvo desplegado con el Ejército de Estados Unidos en Irak entre 2002 y 2006 como parte de la división de fuerzas aerotransportadas. Sus reconocimientos incluyen una insignia de soldado de infantería de combate.

Ha trabajado para la policía del Capitolio más de una década.

AP también reporta que Goodman no ha querido dar entrevistas, no obstante, según de The Washington Post, algunos de sus conocidos han expresado temor por la atención puesta sobre él pues creen que podría volverse blanco de extremistas.

“Ha dicho que haría lo mismo de nuevo sin pensarlo, y no quiere aplausos”, dijo al diario un oficial que es amigo de Goodman.

“Estaba evitando que la gente se subiera al Senado y tomara rehenes. Fue lo más inteligente que pudo haber hecho en su vida (...) No conozco a mucha gente que pueda pensar así. Su pensamiento rápido permitió a esos senadores ponerse a salvo“, dijo su compañero.

