Los estadounidenses siguen procesando las increíbles imágenes del miércoles pasado, en que una turba de manifestantes proTrump asaltó violentamente el Capitolio en Washington DC. Pero lo ocurrido no fue algo sorprendente, sino la lamentable confirmación de algo que iba a estallar en cualquier momento, bajo los auspicios del propio presidente y su retórica inflamatoria.

El Comercio conversó con la politóloga Cynthia Sanborn, ex vicerrectora de la Universidad del Pacífico y actual profesora de Ciencias Políticas, quien vio a la distancia cómo el Congreso de su país fue violentado. La tarea del próximo presidente, Joe Biden, será de las más difíciles: restituir las heridas y recuperar la confianza del mundo.

- ¿Qué país recibirá Biden este 20 de enero? ¿Será capaz de ponerle paños fríos a la polarización?

Biden va a tratar de persuadir a los republicanos más razonables o pragmáticos a distanciarse de Trump. Durante sus años en el Congreso, Biden siempre ha sido un conciliador y ha sabido negociar con los republicanos. Hay toda una generación de congresistas, sobre todo en la cámara baja, que son trumpistas, vehementes y agresivos; pero hay otro grupo donde hay legisladores más veteranos que están mirando el producto de su pacto con Trump. Hay un tema de responsabilidad del Partido Republicano y de sus líderes que han ido tolerando a Trump y haciéndose de la vista gorda, y ahora les ha reventado en la cara. Creo que Biden tiene que tratar de persuadir a ese grupo y a sus aliados en el sector privado, porque hay grupos de empresarios que han salido a criticar a Trump. Entonces tendrá que dividir a la oposición, porque aunque tendrá mayoría en el Congreso también tendrá una oposición agresiva.

Joe Biden empezará su gobierno este 20 de enero y tomará un país herido y polarizado. (Foto: Getty Images)

- Los demócratas han conseguido una mayoría mínima en el Senado, pero en dos años, en las próximas elecciones legislativas, podrían perderla…

Creo que sería difícil. Después de lo visto en Georgia -dos senadores demócratas vencieron a los republicanos dándole la mayoría al partido en el Senado- creo que no hay marcha atrás. Hay sectores que no participan tan activamente en las elecciones y que se han empoderado, y lo han hecho de forma muy organizada. Este nivel de movilización se va a mantener porque han logrado algo que costó generaciones. Se ha elegido al primer senador negro en Georgia, un estado marcado por la esclavitud y por la población discriminada.

Biden también tiene que ser un presidente conciliador con quien se pueda conciliar, porque en el Partido Demócrata también tienes una generación de jóvenes que son más progresistas, que si bien es un grupo pequeño es potente y tiene mucha llegada a los medios, como Alexandria Ocasio-Cortez.

- ¿Cómo se restablece la imagen de la democracia estadounidense después del ataque al Capitolio?

Hay una frase que se ha estado repitiendo estos días, comparando a Estados Unidos con una república bananera. Esta frase ya tiene que ser puesta en el tacho de la historia. Es una manera despectiva e insultante de referirse a ciertos países, sobre todo de Sudamérica, del siglo XIX e inicios del XX. Los principales países exportadores de banano tienen hoy día sistemas de gobierno más responsables.

El miércoles pasado, extremistas simpatizantes de Donald Trump tomaron el Capitolio y vandalizaron sus oficinas. (Photo by Win McNamee/Getty Images)

La democracia puede estar en riesgo en cualquier parte, no hay ninguna democracia asegurada de por vida, es algo que se puede perder y ganar. La democracia en Estados Unidos está siendo amenazada desde hace varios años, y creo que no es correcto decir que sorprendentemente parecemos un país del tercer mundo. Hay países del tercer mundo que tienen democracias sólidas y Estados Unidos tiene una democracia muy amenazada. Lo bueno es que las instituciones básicas se han mantenido y se ha logrado aprobar la elección de Biden.

- ¿Cómo queda Estados Unidos frente el mundo?

Hace tiempo que Estados Unidos no puede predicar a los demás cómo deberían desarrollar sus sistemas políticos y su democracia. EE.UU. ya no tiene el valor moral, y Biden no solo va a tener que recuperar la convivencia hacia adentro, que es prioritario, sino la confianza del resto del mundo, porque el liderazgo en la lucha por la democracia y contra el COVID-19 lo ha perdido.

- Los líderes demócratas están presionando para que se invoque la enmienda 25 que permitiría la destitución de Trump. ¿Queda tiempo para eso?

Hay opiniones divididas. Hay quienes señalan que es absolutamente necesario insistir en que Trump no vuelva a participar en política y que debería ser algo simbólico e importante. Hay otros que dicen que no hay tiempo para aplicar la enmienda. Además, Trump tendría que estar de acuerdo porque está pensado para ocasiones en que el presidente está enfermo, y si Trump no acepta que lo saquen, el Congreso tendría que votar, y esto demoraría. Yo lo veo difícil.

Sanborn es politóloga y ha sido vicerrectora de la Universidad del Pacífico.

- El miércoles fue increíble ver cómo estas personas entraban tan fácilmente al Capitolio. La vida y la seguridad de Joe Biden y Kamala Harris están en mayor riesgo…

Lo que ha pasado es terrible y pudo haber sido mucho peor. Por más que esto fue anunciado y provocado por Trump, podrían haber preparado mejor la seguridad. Los que entraron fueron rufianes y fascistas que no están bien organizados y podrían haber hecho mucho más daño, pero la próxima vez podrían hacerlo.

- ¿Cómo queda ahora el Partido Republicano?

En el Partido Republicano ha faltado liderazgo responsable y creo que hay algunos republicanos responsables que van a aparecer ahora. Esta gente que ha tomado literalmente las mentiras de Trump y los congresistas que los han alentado para sus propios fines son vehementes, pero frágiles. Los demócratas van a estar con hambre de mantener su ventaja y seguirán insistiendo en las localidades republicanas vulnerables.

El vicepresidente Pence, que ha sido un facilitador de Trump, finalmente rompió con él y reconoció a Biden y podría ejercer algún liderazgo. Hay congresistas cínicos, como Ted Cruz, que alentaban a la masa y luego les pedían calma porque ven que políticamente no les conviene ser vistos como azuzadores, porque lo que quieren es ser reelegidos.

Ha habido mucha gente que ha simpatizado con Trump y su discurso patriótico de America First, pero que han quedado en shock.

- Pero muchos republicanos siguen sin querer responsabilizar a Trump y a sus seguidores de lo ocurrido. Hasta han dicho que los Antifa -extremistas de izquierda- estuvieron detrás del ataque al Capitolio…

Si hay algo positivo de esto, es que estos rufianes se han tomado fotos, ya se sabe quiénes son. Sí creo que sería importante que haya detenciones y juicios rápidos. Ha sido lamentable ver cómo esta gente se tomaba selfies y se fueron como si nada. Hay un tema de liderazgo en medios de comunicación, como Fox News, que han permitido que Trump llegara a este extremo con la idea de mirar al otro lado, diciendo que él juega con las palabras y no habla en serio; pero ahora se han dado cuenta que hay gente que sí toma en serio a Trump y que han creado un monstruo que les ha reventado en la cara.





