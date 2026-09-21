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El secretario general de la ONU, António Guterres, y la presidenta de Venezuela, Delcy Rodriguez, durante una reunión este lunes, previo a la 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, el 21 de septiembre de 2026. (Angel Colmenares / EFE)
El secretario general de la ONU, António Guterres, y la presidenta de Venezuela, Delcy Rodriguez, durante una reunión este lunes, previo a la 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, el 21 de septiembre de 2026. (Angel Colmenares / EFE)
/ Angel Colmenares
Por Agencia EFE

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, se reunió este lunes con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, en el marco de la Semana de Alto Nivel del periodo de sesiones de la 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas.

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