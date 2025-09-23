El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, pronuncia un discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en la sede de la ONU en la ciudad de Nueva York el 23 de septiembre de 2025. Foto: TIMOTHY A. CLARY / AFPT
/ TIMOTHY A. CLARY
Agencia AFP
Agencia AFP

Trump advierte en la ONU que EE.UU. “hará volar por los aires” a narcotraficantes venezolanos
El presidente estadounidense, , advirtió este martes a Venezuela que “hará saltar por los aires” a los , después de tres ataques letales contra lanchas que presuntamente transportaban drogas en la región.

“A todo matón terrorista que esté traficando drogas venenosas hacia los Estados Unidos de América: téngase por avisado, lo haremos saltar por los aires”, dijo Trump ante la Asamblea General de la ONU.

PUEDES VER: La ONU acusa a Rusia del crimen de lesa humanidad de traslado forzoso de población ucraniana

Estados Unidos ha lanzado al menos tres ataques letales contra lanchas de supuestos narcotraficantes en el Caribe, con un resultado de al menos 14 muertos según su conteo.

En la víspera, Trump había rechazado la invitación al diálogo que le hizo su par venezolano Nicolás Maduro, mientras que el mandatario izquierdista dijo que “seguramente” enviará más cartas al líder republicano.

Hace un mes, Estados Unidos desplegó ocho buques de guerra en el Caribe con el argumento de combatir el narcotráfico, poco después de aumentar a 50 millones la recompensa por información que conduzca a la captura de Maduro por presuntos nexos con cárteles de droga.

“Maduro repitió muchas mentiras en esa carta, y la postura de la Administración sobre Venezuela no ha cambiado”, declaró la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en una rueda de prensa al referirse al texto fechado el 6 de septiembre.

Donald Trump pronuncia un discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en la sede de la ONU en la ciudad de Nueva York el 23 de septiembre de 2025. Foto: ANGELA WEISS / AFP
/ ANGELA WEISS

El presidente Trump “ha demostrado claramente que está dispuesto a utilizar todos los medios necesarios para frenar el tráfico ilegal de drogas provenientes del régimen de Venezuela”, añadió.

Maduro llamó a Trump a “preservar la paz con diálogo y entendimiento en todo el hemisferio” y tildó de “absolutamente falsos” los señalamientos por narcotráfico que Washington hizo en su contra, según la carta.

