Charles Manson, el asesino más famoso de los Estados Unidos, sigue suscitando batallas legales tras su muerte ocurrida en California en noviembre del año pasado.



Al menos cuatro personas de tres estados distintos se adjudican el derecho a quedarse con el cuerpo y las pertenencias de Manson, según The New York Times, que cita documentos y entrevistas con fuentes involucradas en el caso.



Entre los interesados se encuentra un hombre que asegura ser el nieto del asesino, un supuesto amigo que presentó lo que asegura es el testamento de Manson, y dos hombres que también presentaron un testamento. De los últimos, Robert Lentz dice ser hijo de Charles Manson.



El abogado de la oficina forense del condado de Kern, Bryan Walters, quien recibió el cuerpo del oscuro personaje del Departamento de Rehabilitación de California, admitió que las cosas no "han ido tan bien como hubiéramos esperado".



"Es una figura de escrutinio público, por lo que lo simple simplemente no es posible", comentó al Times.

Para Andy Kahan, defensor de las víctimas de la ciudad de Houston, la disputa por el cuerpo esconde fines lucrativos. Charles Manson es "el rey" de la mercancía sobre asesinatos, aseguró.



"Han estado ganando dinero gracias a él por años y ahora la oportunidad para hacer mucho más está disponible", dijo Kahan.



Las autoridades de California afirmaron que después de que un recluso muere, la agencia se deshace de todo lo que se considera "desperdicio". Sin embargo, los artículos considerados "propiedad personal", como libros, arte y materiales comprados, se entregan a pariente más cercano.

Este lunes se llevará a cabo la primera audiencia en los tribunales de Los Angeles, California, para determinar quién se queda con los restos de Charles Manson.



Un abogado ha presentado una petición de sucesión de parte del supuesto nieto, Jason L. Freeman, y del hombre al que el Freeman nominó para servir como administrador de la herencia, Dale A. Kiken.



Freeman dice que quiere darle a su abuelo un "entierro apropiado" y esparcir él mismo las cenizas.



Sin embargo, uno de los amigos de Charles Manson presentó una objeción contra la audiencia de Los Angeles.



En tanto, quien afirma ser su hijo también se presentó a reclamar junto a un "conocido" del asesino la adjudicación del cuerpo.



Charles Manson, el líder de un culto hippie que se convirtió en el hipnótico rostro del mal en todo Estados Unidos luego de orquestar los sangrientos asesinatos de la actriz Sharon Tate y otras seis personas en Los Ángeles durante el verano de 1969, falleció a los 83 años el 20 de noviembre pasado tras casi medio siglo en prisión.