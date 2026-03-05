Escuchar
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El subjefe de Gabinete para Políticas de la Casa Blanca, Stephen Miller, habla durante la Conferencia Anticárteles de las Américas, celebrada en la sede del Comando Sur de los Estados Unidos. (Foto de Eva Marie UZCATEGUI / AFP).
/ EVA MARIE UZCATEGUI
Por Agencia EFE

Stephen Miller, asesor de seguridad nacional del presidente estadounidense, Donald Trump, pidió este jueves a los gobiernos latinoamericanos combatir a los cárteles del narcotráfico como si fuesen grupos terroristas como ISIS o Al-Qaeda, además de afirmar que la inmigración ilegal es una “forma de terrorismo”.

