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El presidente de EE.UU., Donald Trump, en una fotografía de archivo. Foto: EFE/ Samuel Corum
El presidente de EE.UU., Donald Trump, en una fotografía de archivo. Foto: EFE/ Samuel Corum
Por Agencia EFE

Asesores del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, consideran que el riesgo de que China ataque Taiwán en los próximos cinco años es mayor después de la cumbre que esta semana reunió en Beijing al mandatario con el presidente de China Xi Jinping, según medios estadounidenses.

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