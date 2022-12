Los artífices del lujoso edificio Aston Martin Residences, en el centro de Miami, dieron a conocer este miércoles a través de un libro de arte el apartamento de tres pisos que corona la torre de 66 plantas y está en venta por 59 millones de dólares.

El precio incluye un automóvil súper deportivo de edición limitada y valorado en 3,2 millones de dólares de la prestigiosa marca británica, que por primera vez en sus más de 100 años de trayectoria entra en el negocio inmobiliario con este edificio diseñado por el arquitecto argentino Rodolfo Miani.

La empresa inmobiliaria G&G Business Developments, de capitales argentinos, se asoció con Aston Martin para desarrollar este proyecto que se inaugurará durante el primer trimestre de 2023 y que cuenta con 391 viviendas, siete penthouses y un “triplex penthouse” al que han llamado “Unique”.

El interior de “Unique” (único) se pudo ver por vez primera en un cuidado libro de arte de 80 páginas que contiene fotografías y las obras de los seis artistas que han realizado una residencia en el edificio, según informó este miércoles G&G Business Developments.

“El arte está intrínsecamente ligado a las Residencias Aston Martin”, dijo en un comunicado el empresario argentino radicado en EE.UU. Germán Coto, director ejecutivo de G&G Business Developments.

Con un precio de 59 millones de dólares, el apartamento de siete habitaciones, ocho baños y más de 20.000 pies cuadrados (1.860 metros cuadrados), al que se accede por un ascensor privado, cuenta con una terraza envolvente en cada uno de los tres pisos y una piscina privada, gimnasio, spa y garaje climatizado hecho a medida.

El Vulcan Aston Martin de fibra de carbono V12 de 7.0 litros y 820 bhp de la marca, valorado en 3,2 millones de dólares, que recibirá el comprador de “Unique”, es el último de una serie limitada de 24 y está diseñado solo para la conducción en pista.

Según el comunicado, del libro de arte presentado hoy, que está hecho a mano, encuadernado en cuero y va acompañado de un atril que reproduce la forma del edificio, solo se editarán 150 copias.

Las últimas seis páginas de cada volumen se han dejado intencionalmente en blanco para que, cuando “Unique” sea vendido, un calígrafo escriba a mano “la historia del primer propietario y su viaje para llamar hogar al triplex”.

Marek Reichman, vicepresidente ejecutivo y director creativo de Aston Martin Lagonda, dijo: “la creación de arte es una de las cosas más importantes del planeta y en Aston Martin articulamos el alma de nuestra marca a través del arte y la belleza”.

Entre los seis artistas cuyas obra aparecen en el libro está el colombiano Fabio Mesa, autor del cuadro abstracto “The Dreamers”, inspirado en las vistas de “Unique”.

Los otros cinco son el británico Robi Walters, con “You’ll Know When You Get There”, y los estadounidenses Peter McLennan & Gregg Emery, con “Creating a Masterpiece One Brushstroke at a Time”; Aaron Schwartz, con “A Kaleidoscope Point of View, y Michele Utley Voigt, con “Aquasitions”.

El libro incluye también poemas y un código QR mediante el cual se puede escuchar una pieza de música clásica creada ex profeso e interpretada por una orquesta de diez instrumentos.

También hay imágenes del Vulcan tomadas por el fotógrafo de automóviles Rafael Delceggio.

En el piso 52 de este edificio, aún sin inaugurar y que es el más alto construido en la costa este de EE.UU. al sur de Nueva York, estará instalada de manera permanente una galería de arte.

La galería abrió virtualmente en 2021 con una exposición de fotografías de Julian Lennon, hijo de John Lennon.