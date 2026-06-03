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Una supuesta narcolancha antes de ser atacada por el Comando Sur de Estados Unidos, en el Pacífico oriental, el 3 de junio de 2026. (Captura de X @Southcom)
Una supuesta narcolancha antes de ser atacada por el Comando Sur de Estados Unidos, en el Pacífico oriental, el 3 de junio de 2026. (Captura de X @Southcom)
Por Agencia AFP

Un nuevo ataque estadounidense mató a dos hombres que navegaban en una embarcación supuestamente involucrada en narcotráfico en el Pacífico oriental, lo que eleva a más de 200 los muertos en esa campaña militar de Estados Unidos que también abarca el mar Caribe.

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