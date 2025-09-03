Pete Hegseth, secretario de Defensa de Estados Unidos, habla durante un anuncio en la Oficina Oval de la Casa Blanca en Washington, DC, EE.UU., el 2 de septiembre de 2025. (Foto de EFE/EPA/AL DRAGO)
Pete Hegseth, secretario de Defensa de Estados Unidos, habla durante un anuncio en la Oficina Oval de la Casa Blanca en Washington, DC, EE.UU., el 2 de septiembre de 2025.
Ataque de Estados Unidos es un mensaje "muy claro" para los cárteles, dice el Pentágono
Ataque de Estados Unidos es un mensaje “muy claro” para los cárteles, dice el Pentágono

Ataque de Estados Unidos es un mensaje “muy claro” para los cárteles, dice el Pentágono

El mortal ataque estadounidense contra una supuesta embarcación narcotraficante en el es un mensaje “muy claro” del presidente a los cárteles, declaró este miércoles el secretario de Defensa de Estados Unidos, .

El martes, fuerzas del país norteamericano llevaron a cabo un ataque contra una lancha rápida, y Trump afirmó que en la acción murieron 11 “narcoterroristas” de una banda que, según él, estaba controlada por el líder chavista Nicolás Maduro.

MIRA AQUÍ: Trump difunde video de ataque a barco donde murieron 11 “terroristas” del Tren de Aragua

¿Quieren intentar traficar drogas? Este es un nuevo día. Es un día diferente. Y por eso, esos 11 narcotraficantes ya no están con nosotros, lo que envía una señal muy clara de que ésta es una actividad que Estados Unidos no va a tolerar en nuestro hemisferio”, declaró Hegseth en Fox News.

El jefe del Pentágono afirmó haber presenciado el ataque en directo, pero se negó a dar detalles sobre cómo se llevó a cabo.

Sabíamos exactamente quién estaba en esa embarcación. Sabíamos exactamente qué hacían y a quién representaban: el Tren de Aragua”, dijo Hegseth, refiriéndose a una banda que Washington designó como organización terrorista a principios de este año.

La marina estadounidense despachó ocho buques, siete en el mar Caribe y uno en el océano Pacífico, que, según afirma, participan en la lucha contra el narcotráfico. Maduro ha denunciado su presencia como una amenaza para su país.

Al preguntársele si el cambio de régimen era el objetivo de Estados Unidos en Venezuela, Hegseth respondió: “Esa es una decisión presidencial, y estamos preparados con todos los recursos de que dispone el ejército estadounidense”.

Agence France-Presse fue fundada en 1835, lo que la convierte en la agencia de noticias más antigua del mundo. Distribuye contenido para más de 5 mil clientes en seis idiomas, gracias a una red de 1.700 periodistas y 2.400 colaboradores en 151 países.

