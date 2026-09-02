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Resumen

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Captura de pantalla de un video que muestra un ataque del Ejército estadounidense a una lancha. Foto: EFE/ @realdonaldtrump
Captura de pantalla de un video que muestra un ataque del Ejército estadounidense a una lancha. Foto: EFE/ @realdonaldtrump
Por Agencia EFE

La campaña de ataques del Ejército de Estados Unidos contra supuestas embarcaciones del narcotráfico en el Caribe y frente a las costas latinoamericanas del Pacífico cumple un año con un balance de más de 220 muertos y sin perspectiva de que Washington ponga fin a este operativo en un contexto de cooperación regional cada vez más estrecha en materia de seguridad.

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