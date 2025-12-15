Ataques de Estados Unidos en el Pacífico contra tres embarcaciones dejan ocho muertos

El Ejército de Estados Unidos anunció este lunes nuevos ataques contra tres presuntas embarcaciones cargadas de drogas en el Pacífico oriental que dejaron ocho muertos.

U.S. Southern Command (SOUTHCOM) has announced and published footage of several strikes carried out earlier today, December 15, by military forces under Joint Task Force-Southern Spear (JTF-SS), against three alleged narco-trafficking vessels operating within international waters… pic.twitter.com/MMrddVXwW6 — OSINTdefender (@sentdefender) December 16, 2025

La campaña antidroga en el Caribe y el Pacífico de las fuerzas armadas estadounidenses bajo el mando del jefe del Pentágono, Pete Hegseth, ya dejan al menos 95 muertos y 26 lanchas destruidas desde principios de septiembre.

Newsletter Vuelta al Mundo Francisco Sanz analiza cómo los eventos internacionales transforman el mundo, cada martes.

“ La inteligencia confirmó que las embarcaciones transitaban por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico oriental y estaban involucradas en actividades de narcotráfico ”, señaló el Comando Sur de Estados Unidos en una publicación en X.

El ejército agregó que “un total de ocho hombres narco-terroristas murieron durante estas acciones: tres en la primera embarcación, dos en la segunda y tres en la tercera”.

La publicación en redes del Comando Sur incluye imágenes de video de tres botes separados flotando en el agua antes de que cada uno sea alcanzado por los ataques.

Los bombardeos han venido acompañados de un masivo despliegue militar estadounidense en el Caribe que incluye el portaaviones más grande del mundo y una serie de buques de guerra.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insiste en que el objetivo es combatir el narcotráfico, mientras que Nicolás Maduro afirma que se trata de un pretexto para un cambio de régimen en Caracas.

VIDEO RECOMENDADO

La líder de la oposición venezolana María Corina Machado aseguró el jueves 11 de diciembre en Oslo que la "tiranía" en su país acabará "muy pronto", un día después de ausentarse de la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz en Noruega, que recogió su hija. (AFP)