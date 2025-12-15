Una embarcación señalada por Estado Unidos como "narcoterrorista", tras ser atacaba por el Ejército de EE.UU. (Captura de video)
Una embarcación señalada por Estado Unidos como "narcoterrorista", tras ser atacaba por el Ejército de EE.UU. (Captura de video)
Agencia AFP
Agencia AFP

Escucha la noticia

00:0000:00
Ataques de Estados Unidos en el Pacífico contra tres embarcaciones dejan ocho muertos
Resumen de la noticia por IA
Ataques de Estados Unidos en el Pacífico contra tres embarcaciones dejan ocho muertos

Ataques de Estados Unidos en el Pacífico contra tres embarcaciones dejan ocho muertos

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

El Ejército de anunció este lunes nuevos ataques contra tres presuntas embarcaciones cargadas de drogas en el Pacífico oriental que dejaron ocho muertos.

La campaña antidroga en el Caribe y el Pacífico de las fuerzas armadas estadounidenses bajo el mando del jefe del Pentágono, Pete Hegseth, ya dejan al menos 95 muertos y 26 lanchas destruidas desde principios de septiembre.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz
MIRA AQUÍ: Donald Trump firma orden ejecutiva que declara al fentanilo como “arma de destrucción masiva”

La inteligencia confirmó que las embarcaciones transitaban por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico oriental y estaban involucradas en actividades de narcotráfico”, señaló el Comando Sur de Estados Unidos en una publicación en X.

El ejército agregó que “un total de ocho hombres narco-terroristas murieron durante estas acciones: tres en la primera embarcación, dos en la segunda y tres en la tercera”.

La publicación en redes del Comando Sur incluye imágenes de video de tres botes separados flotando en el agua antes de que cada uno sea alcanzado por los ataques.

Los bombardeos han venido acompañados de un masivo despliegue militar estadounidense en el Caribe que incluye el portaaviones más grande del mundo y una serie de buques de guerra.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insiste en que el objetivo es combatir el narcotráfico, mientras que Nicolás Maduro afirma que se trata de un pretexto para un cambio de régimen en Caracas.

VIDEO RECOMENDADO

La líder de la oposición venezolana María Corina Machado aseguró el jueves 11 de diciembre en Oslo que la "tiranía" en su país acabará "muy pronto", un día después de ausentarse de la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz en Noruega, que recogió su hija. (AFP)
SOBRE EL AUTOR

Agence France-Presse fue fundada en 1835, lo que la convierte en la agencia de noticias más antigua del mundo. Distribuye contenido para más de 5 mil clientes en seis idiomas, gracias a una red de 1.700 periodistas y 2.400 colaboradores en 151 países.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC