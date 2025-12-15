Ataques de Estados Unidos en el Pacífico contra tres embarcaciones dejan ocho muertos

Escucha la noticia
El Ejército de Estados Unidos anunció este lunes nuevos ataques contra tres presuntas embarcaciones cargadas de drogas en el Pacífico oriental que dejaron ocho muertos.
La campaña antidroga en el Caribe y el Pacífico de las fuerzas armadas estadounidenses bajo el mando del jefe del Pentágono, Pete Hegseth, ya dejan al menos 95 muertos y 26 lanchas destruidas desde principios de septiembre.
MIRA AQUÍ: Donald Trump firma orden ejecutiva que declara al fentanilo como “arma de destrucción masiva”
“La inteligencia confirmó que las embarcaciones transitaban por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico oriental y estaban involucradas en actividades de narcotráfico”, señaló el Comando Sur de Estados Unidos en una publicación en X.
El ejército agregó que “un total de ocho hombres narco-terroristas murieron durante estas acciones: tres en la primera embarcación, dos en la segunda y tres en la tercera”.
La publicación en redes del Comando Sur incluye imágenes de video de tres botes separados flotando en el agua antes de que cada uno sea alcanzado por los ataques.
Los bombardeos han venido acompañados de un masivo despliegue militar estadounidense en el Caribe que incluye el portaaviones más grande del mundo y una serie de buques de guerra.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insiste en que el objetivo es combatir el narcotráfico, mientras que Nicolás Maduro afirma que se trata de un pretexto para un cambio de régimen en Caracas.
