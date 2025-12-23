Autodeportación en Estados Unidos: cuánto han variado los incentivos y qué tan cerca está Trump de la cifra de expulsados que prometió

Estados Unidos acaba de anunciar un incremento sustancial del bono para incentivar a los migrantes que se marchen voluntariamente del país. Los nuevos montos estipulados por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) llegarán hasta los 3.000 dólares y podrán incluir vuelos de regreso.

En mayo del presente año se había establecido un primer incentivo de 1.000 dólares para la autodeportación y en octubre el DHS había introducido un bono de 2.500 dólares, reportándose que se empleó para varios casos de menores extranjeros no acompañados, de 14 años o más, que decidieron marcharse voluntariamente del país norteamericano.

“FACILIDADES Y BENEFICIOS”

Para que se haga efectiva la entrega de la compensación económica, el gobierno de Estados Unidos se asegura por medio de controles biométricos o su aplicación que el ciudadano extranjero ha abandonado su territorio.

Para agilizar que los migrantes se marchen, la administración de Donald Trump ha promovido el uso del aplicativo CBP Home, que originalmente se llamaba CBP One y tenía como primera finalidad el registro de inspecciones de carga aduanera para luego pasar a usarse en solicitudes de asilo.

Durante el segundo gobierno de Trump y bajo el nombre de CBP Home, la aplicación fue modificada y pasó a estar directamente relacionada a la autodeportación. A través de este medio el migrante registra su intención de abandonar Estados Unidos voluntariamente y solicita el bono de salida junto a los otros beneficios que contempla el DHS para sus casos.

Según el portal de esta plataforma, todo extranjero que se inscriba y no haya cometido delitos dejará de ser parte de las listas de prioridad de detención del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y se le condonarán las multas activas que tenga.

Las autoridades del gigante norteamericana señalan que, además de la asistencia financiera, el gobierno se compromete a brindar asesoría a los migrantes en los trámites de abandono para “planificar su regreso a sus países”, lo que incluye “terminar el trabajo, la escuela y los asuntos personales y organizar su regreso de manera ordenada y legal”.

CBP Home tiene versiones para iOS y Android, mostrando dentro de la web del aplicativo instrucciones en español y criollo haitiano para su uso y los trámites que se pueden hacer dentro de esta.

LOS NÚMEROS DEL PROGRAMA

La secretaria de Seguridad de Estados Unidos, Kristi Noem, ha calificado el plan como un éxito en lo que va del año y ha señalado que los “extranjeros ilegales deberían aprovechar este regalo y autodeportarse”, ya que si no lo hacen el gobierno procederá a detenerlos, tras lo cual “nunca volverán”. Según la funcionaria, casi dos millones de migrantes optaron por dicho camino.

“Desde enero del 2025, 1,9 millones de extranjeros ilegales se han autodeportado voluntariamente y decenas de miles han utilizado el programa CBP Home. Durante la temporada navideña, los contribuyentes estadounidenses están triplicando generosamente el incentivo para que aquellos que se encuentran en este país de forma ilegal se marchen voluntariamente, ofreciendo una bonificación de salida de 3.000 dólares, pero solo hasta fines de año”, afirmó Noem en un comunicado oficial.

El gobierno estadounidense sostiene que a esos números se añaden unos 605.000 indocumentados que fueron expulsados desde la toma de mando de Trump el 20 de enero.

Desde la campaña presidencial que llevó al actual líder del Partido Republicano a su segundo periodo presidencial, las cifras que barajaba como objetivos de expulsión de extranjeros fueron variables, pero frecuentemente mencionó que buscaba que unos 20 millones de inmigrantes abandonasen Estados Unidos durante su mandato. En el 2022 se estimaba que el país norteamericano tenía más de 10 millones de migrantes indocumentados.

El ICE señala que diciembre del 2025 marcó el pico de extranjeros detenidos, con 68.400 personas recluidas en los diversos centros para ese fin que ha ido abriendo la Administración Trump. Según cifras de la organización Human Rights First, entre enero y setiembre se realizaron 8.870 vuelos por parte de las autoridades de control migratorio, que incluían expulsiones, otros vuelos relacionados con estas últimas y viajes de transferencia nacional (intercambio).

Esos números enfrentan cuestionamientos acerca de su veracidad y en torno a cómo se han contabilizado los 2,5 millones de extranjeros que el gobierno estadounidense afirma que han dejado su jurisdicción.

Parte importante de las sospechas se centran en que las autoridades únicamente han hecho afirmaciones sobre las cifras, pero no han mostrado información que permita corroborarlas. A lo anterior se suma que la gestión actual ha dejado de hacer el desglose que tradicionalmente se hacía de las deportaciones, donde se incluía información sobre el género o la nacionalidad de los expulsados.

Los críticos con la gestión migratoria señalan que el éxito que el gobierno estadounidense atribuye a su campaña de autodeportación oculta un gran número de detenciones y expulsiones forzosas.

Según un reciente reporte de EFE, también tendría mucho que ver en el manejo estadístico del reporte el uso que le ha dado el gobierno de Trump a la Current Population Survey (CPS), encuesta que, entre otras cosas, indica cuántos indocumentados han abandonado Estados Unidos.

Ariel Ruiz Soto, especialista consultado por dicho medio, señala que la disminución en el número de inmigrantes que contestaron la encuesta no debe contar como una prueba de que estos se marchan voluntariamente. Lo que podría estar pasando es que los extranjeros han dejado de participar en el sondeo por el miedo que ha generado la campaña migratoria de Trump.

Stephen Miller, asesor de Seguridad Nacional, había prometido un promedio de 3.000 detenciones diarias de indocumentados, pero un reporte de la cadena Deutsche Welle halló que apenas se llegaba a un millar de arrestos al día, lo que daba muestras de que la capacidad operativa del ICE y otras entidades migratorias se veía superada por las expectativas gubernamentales.

Según TRAC, organización dedicada a revisar las bases de datos de las agencias federales estadounidenses, hasta mayo el gobierno de Trump estaba contabilizando como suyas las detenciones que se hicieron bajo la gestión de Joe Biden entre octubre del 2024 y enero del 2025, coincidiendo con el inicio del año fiscal.

El mismo organismo señalaba que desde el cierre del gobierno estadounidense en setiembre, el ICE pasó a concentrar sus detenciones en los inmigrantes que carecían de sentencias por delitos, al punto de que estas personas suponían el 73,6% de los detenidos.