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Resumen

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Un avión de carga de Prime Air descansa en el suelo después de que se saliera de la pista y chocara contra varios coches en el Aeropuerto Internacional de Miami, Florida, el 7 de septiembre de 2026. (CHANDAN KHANNA / AFP)
Un avión de carga de Prime Air descansa en el suelo después de que se saliera de la pista y chocara contra varios coches en el Aeropuerto Internacional de Miami, Florida, el 7 de septiembre de 2026. (CHANDAN KHANNA / AFP)
/ CHANDAN KHANNA
Por Agencia EFE

El avión de carga de Amazon que se estrelló el domingo al aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Miami, en un accidente en el que fallecieron cinco personas, colisionó con dos vehículos al salirse de la pista, entre ellos una furgoneta en la que viajaban siete pasajeros.

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