Un avión de carga con el logotipo de Amazon se estrelló este domingo al salirse de la pista después de aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Miami, según informó la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos en un comunicado.

La FAA indicó en su perfil de X que el accidente se produjo alrededor de las 14:00 hora local (20:00 GMT) y que el avión involucrado era un Boeing 767-300 que había despegado del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín de San Juan, en Puerto Rico.

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La aeronave chocó con varios vehículos y más de 60 unidades del Cuerpo de Bomberos y Rescate de Miami-Dade se encuentran en el lugar del incidente, según informó este departamento en una publicación en Facebook.

🚨🇺🇸 That's a LOT of smoke... Prime Air B767 that veered off the runway at Miami International.



If your Amazon package is delayed, now you know why...



Writer: Michaelpic.twitter.com/RsnpcHYcMs https://t.co/6yUeuAQRia — Mario Nawfal (@MarioNawfal) September 6, 2026

🚨🇺🇸 MORE FOOTAGE OF THE PLANE:



Reportedly, it's a Prime Air (Amazon) B767, and veered off Runway 30 at KMIA Miami.



Still developing... hope everyone is alright 🙏



Writer: Michaelpic.twitter.com/EFaEBwxtxz https://t.co/ahNslNJ8Ak — Mario Nawfal (@MarioNawfal) September 6, 2026

“Al llegar al lugar, los profesionales se encontraron con un avión que se había incendiado como consecuencia del accidente, con intensas llamas y mucho humo. Los bomberos están trabajando para extinguir el incendio y atender a los heridos”, explicó.

Por ahora, se desconoce el número de heridos que ha dejado el incidente.

Mientras, el aeropuerto de Miami informó en X de que la aeronave quedó inmovilizada en el extremo noreste del aeropuerto y que todas las pistas y vías de rodaje permanecen cerradas, de manera que se han suspendido todos los despegues y aterrizajes.

La sección de cola de un avión de carga de Amazon que se estrelló en el Aeropuerto Internacional de Miami tras salirse de la pista el 6 de septiembre de 2026. (Foto de CHANDAN KHANNA / AFP). / CHANDAN KHANNA

En imágenes difundidas en redes sociales se puede ver a la aeronave en medio de la carretera y con una gran llamarada de humo detrás.