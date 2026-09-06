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Resumen

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Un avión de carga de Amazon en el Aeropuerto Internacional de Miami tras salirse de la pista el 6 de septiembre de 2026. (Foto de CHANDAN KHANNA / AFP).
Un avión de carga de Amazon en el Aeropuerto Internacional de Miami tras salirse de la pista el 6 de septiembre de 2026. (Foto de CHANDAN KHANNA / AFP).
/ CHANDAN KHANNA
Por Agencia EFE

Un avión de carga con el logotipo de Amazon se estrelló este domingo al salirse de la pista después de aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Miami, según informó la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos en un comunicado.

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