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Resumen

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Un avión de Delta Air Lines fue impactado por un fuego artificial durante su aterrizaje en Chicago. Foto: Captura de video/YouTube/CBS Chicago
Un avión de Delta Air Lines fue impactado por un fuego artificial durante su aterrizaje en Chicago. Foto: Captura de video/YouTube/CBS Chicago
Por Agencia EFE

Un avión de Delta Air Lines fue golpeado por un proyectil de fuegos artificiales, durante las celebraciones del Día de la Independencia en Estados Unidos, cuando aterrizaba en el Aeropuerto Internacional Midway de Chicago (Illinois), informó este domingo la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés), sin reportes de heridos ni daños severos.

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