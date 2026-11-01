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Resumen

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El momento en el que el avión privado se estrella en Palm Beach, Florida. (Captura de video).
El momento en el que el avión privado se estrella en Palm Beach, Florida. (Captura de video).
Por Agencia AP

Un jet privado con nueve personas a bordo se estrelló el domingo en un barrio de Florida, Estados Unidos, provocando una enorme bola de fuego.

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