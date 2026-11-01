Un jet privado con nueve personas a bordo se estrelló el domingo en un barrio de Florida, Estados Unidos, provocando una enorme bola de fuego.

Según informaron funcionarios federales, el Learjet 60 transportaba a nueve personas cuando se estrelló en una zona residencial del condado de Palm Beach, en Florida.

El avión con destino a las Bahamas despegó del Aeropuerto Internacional Austin-Bergstrom en Texas, según informó la Administración Federal de Aviación en un comunicado.

No estaba claro si alguien en tierra había resultado herido. Tampoco se disponía aún de información sobre si alguno de los pasajeros a bordo había sobrevivido.

El video del accidente mostró la aeronave cayendo en picada y luego estallando en una enorme bola de fuego cerca de una carretera principal, a escasos centímetros de los vehículos que pasaban. El impacto dejó un enorme cráter en el pavimento, del cual brotaban llamas cerca de un poste de electricidad.

BREAKING: Watch as new footage captures the business jet crash in Greenacres near West Palm Beach, Florida. https://t.co/eHPn1nRoww — WBC24 (@WBC24News) November 1, 2026

En las imágenes se ven trozos de pavimento envueltos en llamas mientras la gente se agolpa, expresando su asombro al ver que el fuego había caído a pocos metros de las casas. Una densa columna de humo negro salía del agujero, flotando entre las palmeras que se mecían en aquel día tormentoso.