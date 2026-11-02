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Resumen

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Esta imagen, tomada de un video de Aki Kuusisto, muestra un avión ejecutivo estrellándose en el condado Palm Beach, Florida, el domingo 1 de noviembre de 2026. (Aki Kuusisto vía AP).
Esta imagen, tomada de un video de Aki Kuusisto, muestra un avión ejecutivo estrellándose en el condado Palm Beach, Florida, el domingo 1 de noviembre de 2026. (Aki Kuusisto vía AP).
Por Agencia EFE

El avión que dejó nueve muertos al caer en Estados Unidos el domingo “estaba rompiéndose” en el aire antes de estrellarse en Florida, donde el impacto del accidente obligó a evacuar a unas 400 personas, en su mayoría hispanos, según detallaron este lunes autoridades federales y locales.

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