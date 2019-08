Avioneta causa pánico al aterrizar de emergencia en carretera de Washington | VIDEO

Washington. Los conductores que pasaban por la Pacific Avenue, una carretera de Washington (Estados Unidos), entraron en pánico cuando vieron una avioneta que pasó rápidamente sobre ellos y que finalmente hizo su aterrizaje de emergencia en plena autopista.

Clint Thompson, un soldado estadounidense, fue quien reportó este peligroso suceso. Él transitaba por la carretera con una "dashcam" en su auto.

El militar dijo a ABC News que en un comienzo pensó que se trataba de un avión teledirigido, pero descartó esta idea al ver cómo la nave se hacía cada vez más grande conforme se iba acercando.

Cuando vio que la avioneta estaba descendiendo a la autopista, dio vuelta a su auto para perseguirlo.

Finalmente, la aeronave se detuvo frente a un semáforo en luz roja. Clint Thompson no dudó en bajar de su auto para ayudar al piloto a sacar la aeronave de la autopista.

Captured on camera: Plane lands on Washington state road pic.twitter.com/s4dU0Ln3Qw — Reuters Top News (@Reuters) August 2, 2019

El incidente se produjo el jueves. Aunque no causó heridos, todos los conductores entraron en pánico. Las primeras investigaciones indican que el aterrizaje se dio por un mal funcionamiento del sistema de combustible.

"No se ve un avión aterrizando en Pacific Avenue todos los días. Me di cuenta de lo que era y pensé que me iba caer encima", dijo un testigo sorprendido.