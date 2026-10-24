El expresidente estadounidense Barack Obama lanzó duras críticas contra su sucesor, Donald Trump, en mítines el sábado en Ohio y Míchigan a favor de candidatos demócratas de cara a las elecciones de mitad de mandato del 3 de noviembre.

Los demócratas intentan recuperar el control de una o las dos cámaras del Congreso de Estados Unidos, actualmente en manos de los republicanos.

Obama mantiene en la base demócrata una popularidad considerable, que está dispuesto a aprovechar para respaldar a los candidatos de su partido.

El expresidente de 65 años culpó a la administración Trump del costo de vida cada vez más alto, una preocupación mayor a la que se suma la subida de los precios de los combustibles.

“El actual presidente eligió tomar una serie de malas decisiones” , dijo Obama en Ohio, donde hizo un mitín por el exsenador demócrata Sherrod Brown.

“Más importante, decidió empezar una guerra innecesaria que nadie pidió” , añadió.

“Luego de dos años de caos y crueldad y corrupción e incompetencia, como no hemos visto en la era moderna, ustedes tienen la oportunidad de decir: ‘Ya basta’”, declaró en Cleveland.

“Estamos votando por el cambio aquí mismo en Ohio”.

Más tarde, en Míchigan, Obama apoyó al también demócrata Abdul El-Sayed, que compite con el republicano Mike Rogers para un escaño en el Senado.

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Obama también llamó a los asistentes a votar sin demora en ambos estados.

“No procrastinen, no se equivoquen”, dijo.

A nivel nacional, las encuestas sugieren que los demócratas pueden ganar de nuevo el control de la Cámara de Representantes, pero tienen una carrera mucho más reñida en el Senado.