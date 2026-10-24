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El expresidente estadounidense Barack Obama pronuncia un discurso durante un mitin de campaña para las elecciones de mitad de mandato, mientras hace campaña junto al candidato al Senado por Michigan, Abdul El-Sayed, en Detroit, Michigan, el 24 de octubre de 2026. (Foto de Bill Pugliano / AFP)
El expresidente estadounidense Barack Obama pronuncia un discurso durante un mitin de campaña para las elecciones de mitad de mandato, mientras hace campaña junto al candidato al Senado por Michigan, Abdul El-Sayed, en Detroit, Michigan, el 24 de octubre de 2026. (Foto de Bill Pugliano / AFP)
Por Agencia EFE

El expresidente estadounidense Barack Obama lanzó duras críticas contra su sucesor, Donald Trump, en mítines el sábado en Ohio y Míchigan a favor de candidatos demócratas de cara a las elecciones de mitad de mandato del 3 de noviembre.

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