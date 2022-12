Michelle y Barack Obama tal vez sean una de las parejas más famosas del mundo.

Especialmente desde que él se convirtió en presidente de EE.UU. en 2009 (ocupó el cargo hasta enero de 2017) y ella en la primera dama.

Y de ese modo fueron la primera pareja presidencial afrodescendiente en ocupar la Casa Blanca en la historia.

Desde entonces, su matrimonio ha sido para muchos un referente de amor conyugal alrededor del mundo.

Sin embargo, esta semana ha sido la propia Michelle Obama quien ha señalado que no siempre ha sido así.

"Hubo 10 años de matrimonio en los que no soportaba a Barack", dijo la exprimera dama durante una entrevista realizada en el canal dedicado a temas de mujeres Revolt TV.

La sorpresiva declaración la hizo en medio de la promoción de su último libro, titulado "The Light We Carry" (en español se ha traducido como "Con luz propia"), donde la ex primera dama habla sobre las dificultades del matrimonio y otros temas sociales.

Obama explicó que esa década complicada coincidió con los primeros años de crianza de sus hijas Malia y Sasha.

"¿Adivinen cuándo eso ocurrió? Cuándo esas niñas eran pequeñas", señaló.

En un extracto del libro, publicado en el diario británico The Guardian, Michellle Obama da una explicación más detallada:

"Los niños pequeños son terroristas. Solo tienen exigencias. Ellos no hablan. Son malos comunicadores. Lloran todo el tiempo", escribe Obama.

Michelle Obama se encuentra promocionando su libro "Con luz propia". (GETTY IMAGES)

La ex primera dama señaló que le costó dejar su trabajo para dedicarse a la crianza de sus hijas y que de ese modo su esposo pudiera continuar con su carrera política.

"Durante esos diez años, mientras tratábamos de desarrollar nuestras carreras y, ya sabes, nos preocupamos por la escuela y quién hacía esto y lo otro, yo decía 'Uf, esto no es justo'", contó Obama.

"El matrimonio no es 50/50 nunca. Hay veces que yo doy un 70%, él da el 30%. Hay veces que él da 60%, y yo el 40%", agregó.

Michelle y Barack Obama se casaron en 1992. Su primera hija, Malia, nació en 1998, y Sasha, en 2001. A pesar de reconocer las dificultades, ella hace un balance positivo de su relación.

"Hablo de diez años y hemos estado casados 30. Prefiero 10 años malos a 30 malos, así es como lo veo. Y la gente se da por vencida diciendo 'Cinco años, no puedo soportarlo'", añadió

“Con luz propia”

"Con luz propia", el nuevo libro de Michelle Obama -después de que su libro debut "Becoming" (Mi historia)-, se convirtió en un éxito de ventas y en él habla de sus experiencias como mujer en el mundo actual.

Relata que tuvo que lidiar con el racismo, la discriminación y los desafíos que supone ser una mujer negra en Estados Unidos.

Michelle Obama con su hija Malia en 2008. (GETTY IMAGES)

Uno de los temas que ahonda es el de las miles de mujeres que sacrifican sus carreras profesionales para permitir que avancen las de sus maridos.

"Qué difícil es dejarlo todo, incluso cuando estás locamente enamorada de la persona, incluso cuando todo sale bien", señaló

En un extracto del libro también se narran las vicisitudes que vivió la pareja una vez comenzaron a vivir en la Casa Blanca.

"Nos dimos cuenta al instante que todo ese tiempo que habíamos estado soñando, preparándonos y planificando para que la vida familiar fuera a la perfección, tuvimos que dejarlo de lado y hacernos a la idea de lidiar con lo que pasara día a día".

“Puedes escribir los estatutos de tu familia y declarar tu religión y tu filosofía en voz alta, pero, en algún momento, más temprano que tarde, es casi seguro que caerás de rodillas al darte cuenta de que, a pesar de tus mejores y más serios esfuerzos, solo estás marginalmente, y a veces muy marginalmente, en control”, explica en el libro.