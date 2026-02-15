Obama lamenta la falta de “vergüenza” en política tras el video racista compartido por Trump

Escuchar
El expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, habla con el presidente Donald Trump, en la Catedral Nacional de Washington, en Washington, DC, el 9 de enero de 2025. (ROBERTO SCHMIDT / AFP)
Por Agencia AFP

El expresidente de Estados Unidos Barack Obama criticó el sábado la falta de “vergüenza” en la política de su país, respondiendo por primera vez a la publicación en una cuenta de una red social de Donald Trump de una imagen que lo representaba a él y a su esposa Michelle como monos.

