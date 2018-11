Barack Obama sorprende a su esposa Michelle en presentación de "Becoming"

La ex primera dama Michelle Obama acompañada por la ex asesora principal del presidente Barack Obama, Valerie Jarrett, habla a la multitud mientras presenta sus memorias anticipadas "Becoming" en Washington. (Foto: AP)

La ex primera dama Michelle Obama acompañada por la ex asesora principal del presidente Barack Obama, Valerie Jarrett, habla a la multitud mientras presenta sus memorias anticipadas "Becoming" en Washington. (Foto: AP)