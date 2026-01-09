Este boceto en la sala del tribunal muestra al depuesto mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, asistiendo a su comparecencia ante el Tribunal Federal de Nueva York. (AFP).
/ JANE ROSENBERG
Agencia EFE
Agencia EFE

La defensa de Maduro dice que abogado Bruce Fein no fue autorizado a sumarse al caso
, el abogado del mandatario venezolano detenido por el Gobierno de EE.UU., , dijo que otro letrado, Bruce Fein, no fue autorizado por su equipo ni su cliente a sumarse al caso y pidió al juez apartarlo, solicitud que este aceptó.

Según el archivo judicial, Pollack indicó que Fein pidió integrarse en el caso bajo la figura legal ‘pro hac vice’, que permite a un abogado representar a un cliente de manera ocasional y temporal, previa aprobación judicial, sin estar colegiado en la jurisdicción, algo necesario para ejercer.

Francisco Sanz
Ayer jueves, , quien le confirmó que “no conoce” a Fein, que “no se ha comunicado con él” y que “ni lo ha contratado ni lo ha autorizado a presentarse (como su defensa) o a decir que representa” al líder chavista acusado de narcoterrorismo.

Tras la moción de Fein para unirse al caso, Pollack intentó comunicarse con él para conocer sus argumentos, tanto a través de teléfono como correo electrónico, pero este nunca le contestó, indica el defensor en un documento enviado al juez Alvin Hellerstein.

“El Sr. Maduro me autorizó a entregar una moción para retirar la presentación del Sr. Fein” como su defensa, agrega Pollack, tras lo que el juez Hellerstein ordenó que se aparte a ese mediático letrado especializado en constitucional, tan solo un día después de haberlo admitido.

Imagen de archivo de Barry Pollack, cuando era parte del equipo de defensores del fundador de Wikileaks, Julian Assange, junio de 2024. Foto: AFP
Imagen de archivo de Barry Pollack, cuando era parte del equipo de defensores del fundador de Wikileaks, Julian Assange, junio de 2024. Foto: AFP

Por otra parte, en el archivo consta que el abogado David Wikstrom pidió al juez nombrarlo “abogado de oficio” para poder “pedir compensación por las horas” que trabajó el día de la audiencia inicial de Maduro, a la que asistió tras reunirse con todas las partes, según una carta.

Wikstrom dice que estaba “de servicio” ese día y acudió al tribunal de Nueva York, donde se reunió con Maduro y el abogado de oficio de su esposa, , así como los fiscales y los “abogados del Gobierno de Venezuela” e intentó tratar infructuosamente con su defensa privada.

“Me preparé apresuradamente para la comparecencia inicial y asistí a ella, y en esa comparecencia el abogado privado apareció y obvió la necesidad de un abogado de oficio”, dice Wikstrom, cuya solicitud parece ir dirigida solo a que conste su nombre en esa audiencia.

