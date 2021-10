Con solo 2 años, Beckett Burge fue diagnosticado con leucemia linfoblástica aguda.

Tras varios meses de quimioterapia, el pequeño está totalmente recuperado y logró volver a su hogar. Espera, dentro de poco, retomar sus actividades cotidianas. Quiere ir al colegio Quiere jugar. Correr.

Disfrutar de la niñez.

Diagnóstico de Beckett

Hace unos años, la foto protagonizada por el pequeño Beckett Burge circuló por medios digitales y le dio la vuelta al mundo. En la imagen se puede ver que recibe el apoyo de su hermana Aubrey, un año mayor que él, quien pone una mano sobre su espalda mientras el niño sufre las consecuencias de la quimioterapia.

El caso fue dado a conocer por Kaitlin Burge, la madre de ambos, quien compartió las fotografías en septiembre del 2019 en Facebook con el fin de crear conciencia sobre la realidad del cáncer infantil.

“Una cosa que no te dicen sobre el cáncer infantil es que afecta a toda la familia. Mis dos hijos, con 15 meses de diferencia, pasaron de jugar juntos en la escuela y en casa a sentarse juntos en una fría habitación de hospital”, contó la mujer en la publicación, la cual superó las 70 mil reacciones en la red y fue compartida poco más de 42 mil veces.

“Los niños necesitan apoyo y unión, y no deben mantenerse a distancia de la persona que está enferma. Lo más importante es demostrar que se les cuida independientemente de la situación. Ella pasó bastante tiempo a su lado en el baño, mientras él vomitaba. Se quedó con él. Vómitos entre las sesiones de juego. Despertar para vomitar. De pie junto a su hermano y frotándole la espalda cuando enferma. Esto es el cáncer infantil”, agregó.

La madre hizo un llamado en aquel tiempo a distintas organizaciones y entidades de salud para que le ayudarán a su familia. Incluso ella invitó a Donald Trump, presidente en ese entonces de Estados Unidos, para que volcara sus ojos hacia esa cruda situación.

“Necesita iluminar la Casa Blanca para todos nuestros niños que luchan contra esta horrible enfermedad”, comentó.

En ese entonces, el pronóstico de Beckett no era prometedor.

Todo había comenzado por una infección de oído, pero luego los médicos atribuyeron su estado de salud a una leucemia linfoblástica aguda.

La dureza de la quimioterapia

Beckett estuvo cerca de dos años asistiendo a quimioterapia para combatir la enfermedad. Según su familia, no podía concentrarse para iniciar su aprendizaje académico: permanecía muy confuso y no lograba entender varias cosas.

Fue un proceso complejo en el que su hermana Aubrey estuvo acompañándolo de principio a fin.

”Cuando él estaba pasando por la quimioterapia ella era más una figura maternal”, afirmó la señora Burge en charla con el medio británico ‘Daily Mail’.

El pasado 8 de agosto terminaron las sesiones del pequeño. Debía pasar por una última cirugía, pero esta se retrasó porque dio positivo para covid-19. A pesar de eso, en este mes de octubre tiene programada la intervención mediante la cual le retirarán del pecho un puerto, elemento que facilitaba la inyección de medicamentos y extracción de sangre.

Por fortuna el contagio por covid no deterioró su salud.

Recuperación del pequeño

En la actualidad disfruta en su hogar con sus juguetes. Está, de nuevo, en compañía de sus familiares. De hecho, la señora Burge suele compartir en redes la felicidad del niño al estar en la piscina o jugar con su hermana.

Su cabello volvió a crecer y está aprendiendo a leer y a caminar de nuevo.

”Me dijeron que retrasara el jardín por un año debido al tratamiento. He dicho que no. Este niño venció el cáncer, no hay nada que no pueda hacer”, sostuvo Burge.

Es más: en ocasiones él quiere ser más independiente y desiste de la colaboración que le ofrece su hermana.

“Ella está luchando con eso, ya que él ahora ha encontrado su voz interior y cada vez que ella intenta ayudarlo, él dice: ‘Puedo hacerlo solo’”, reveló la mujer.

Aunque presenta efectos secundarios del tratamiento, como dolor de piernas, la familia ve a un niño con mayor confianza en sí mismo. Esperan que todo salga bien en la extracción del puerto para que Beckett continúe con su ‘retorno a la vida’.

