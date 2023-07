El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, aseguró este jueves que el presidente de EE.UU., Joe Biden, lo invitó a la Casa Blanca, a pesar de que el Gobierno estadounidense no ha querido confirmar dónde se dará un futuro encuentro entre ambos líderes.

En una entrevista con la cadena CNN, el dirigente israelí dijo que durante una llamada con Biden la semana pasada el presidente de EE.UU. lo invitó “específicamente” a la Casa Blanca.

Sin embargo, la Administración del demócrata no ha querido dar más detalles sobre el posible encuentro. En una rueda de prensa este mismo jueves, la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, no respondió a una pregunta de un periodista sobre si el primer ministro ha sido invitado a la residencia presidencial o no.

“Ambos acordaron reunirse en EE.UU. más tarde este año. Los equipos (de los dos gobiernos) están trabajando los detalles”, dijo la portavoz.

El pasado 17 de julio, Biden extendió una invitación a Netanyahu a EE.UU. en una llamada telefónica, donde también aprovechó para expresar su preocupación por las reformas que está impulsando el Gobierno de ese país, como la judicial.

El gobierno demócrata ha intentado limar las tensiones con Israel, acrecentadas por las críticas por parte de Biden a las políticas ultraderechistas de Netanyahu.

La semana pasada, Biden recibió al presidente israelí, Isaac Herzog, en el Despacho Oval y señaló que la relación entre ambas naciones es “inquebrantable”.

El Gobierno israelí quiere aprobar antes de fin de mes la ley que anula la doctrina de la razonabilidad, uno de los pilares de la reforma judicial, que permite al Supremo revisar y revocar decisiones gubernamentales sobre la base de si éstas son razonables o no.

Netanyahu abrió con la oposición un diálogo sobre la reforma judicial que fracasó en junio, ante lo que el gobierno está decidido a avanzar con la misma de forma unilateral, mientras siguen las protestas.