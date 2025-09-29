El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, habla en una rueda de prensa con el presidente estadounidense, Donald Trump, el 29 de septiembre de 2025. Foto: EFE/EPA/JIM LO SCALZO / POOL
/ JIM LO SCALZO / POOL
Agencia EFE
Netanyahu dice que “no tiene intención” de volver a atacar Qatar y se lo promete a Trump
Netanyahu dice que "no tiene intención" de volver a atacar Qatar y se lo promete a Trump

Netanyahu dice que “no tiene intención” de volver a atacar Qatar y se lo promete a Trump

El primer ministro israelí, , aseguró este lunes que Israel no “tiene intención” de volver a violar la soberanía de Qatar, tras una reunión en Washington con el en la que ha realizado una llamada de disculpa a su homólogo catarí por el ataque mortal en Doha el pasado 9 de septiembre.

“Señor primer ministro (qatarí, ) quiero que sepa que Israel lamenta que uno de sus ciudadanos muriera en nuestro ataque”, dijo Netanyahu según un comunicado de su Oficina, en referencia a la muerte en este ataque de un agente de seguridad catarí; además de cinco miembros de Hamás.

Francisco Sanz
“También quiero asegurarle que , y así lo he prometido al presidente (Trump)”, añade el texto.

Además, Bibi dijo aplaudir la idea de Trump de establecer un grupo trilateral para abordar “las quejas pendientes de ambos países”.

Por su parte, la Casa Blanca dijo que y “enfatizó la disposición de Qatar a seguir contribuyendo significativamente a la seguridad y la estabilidad regionales”.

El presidente estadounidense Donald Trump y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu se dan la mano al término de una rueda de prensa conjunta en el Comedor de Estado de la Casa Blanca en Washington, DC, el 29 de septiembre de 2025. Foto: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP
/ ANDREW CABALLERO-REYNOLDS

Qatar, que media junto con Egipto y Estados Unidos para un acuerdo de tregua en el enclave palestino, fue escenario de un ataque israelí que tuvo como objetivo a la . Pese a que los líderes sobrevivieron a la acción, otros cinco miembros del movimiento y un agente de seguridad qatarí murieron.

Qatar calificó este ataque como un acto de “agresión” y de “terrorismo de Estado”, al tiempo que se comprometió a .

